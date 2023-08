Réflexions sur la vie qui passe

Hier, des messages de « Bon anniversaire » me sont parvenus sur mon cellulaire et par email. Leur nombre a flatté un ego qui n’avait pas besoin de ça pour prendre un peu plus d’ampleur. Que des gens que j’aime prennent la peine de me formuler leurs vœux, c’est comme un petit velours qui se dépose sur mon cœur vieillissant dont il est impossible de calculer le nombre de battements depuis sa période intra-utérine ?

Par-delà l’éblouissement, il reste que le vieillissement s’installe d’une façon plus permanente dans mon quotidien. Même si on cherche à en dissimuler les signes, on remarque une baisse évidente d’énergie, une lente perte de masse musculaire, un front qui se dégarnit, des insomnies plus fréquentes, une diminution dans la force physique, plus d’essoufflements dans l’action, les organes qui disjonctent l’un après l’autre, sans parler des courbatures au lever et des prises de médicaments pour compenser.

Rendu dans la partie critique de mon existence, même si mon mental continue de le nier, la réalité est là, sous mes yeux. Le miroir ne ment pas. Bien que dans la Bible on fasse référence à Énoch et Mathusalem qui auraient vécus 800 et 900 ans, notre mémoire collective a inscrit que les cellules vieillissent, et le fait de célébrer notre anniversaire nous le rappelle chaque année.

Malgré une certaine baisse de régime, je me sens béni que la vie m’ait doté d’une santé qui me permet de contrer bien des petits problèmes physiques et mentaux. Mais ici, une question se pose : Quoi faire du reste de mes jours ? Loin de moi l’idée de me lancer dans des projets d’envergure. Quant au bénévolat, oublions ça, puisque c’est moi qui devrai tôt ou tard y avoir recours. Ma vie durant, j’ai baigné dans l’Avoir, question de survivance, aidé par le Faire à outrance, le tout coloré par le Paraître pour être reconnu et me sentir aimé. À présent, il ne me reste qu’à centrer mes énergies dans l’Être et me délester du matériel encombrant pour faciliter l’après-départ à mes enfants.

Faire le ménage dans mes pensées, multiplier les incursions dans mon jardin intérieur, le tout dans la joie, la sérénité, et le calme du soir qui penche. Mon rôle dans ce dernier droit de ma course terrestre me fut inspiré par une phrase glanée dans une lecture « Quand vous entrez dans une pièce, elle s’illumine par votre seule présence ».

Encore faut-il que ma lumière soit alimentée de l’intérieur pour rayonner le plus longtemps possible et vibrer dans un décor que j’ai choisi. À tous ceux qui me lisent en ce moment, je glisse le mot d’Isaïe (43 : 4) « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ». Bon vent pour la suite des choses !

Raymond Landry 86 ans

Votre réflexion me touche et me semble d’une sagesse exemplaire pour tout humain qui veut terminer son passage sur terre dans la sérénité, laissant à ses proches un souvenir inspirant.