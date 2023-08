Sénateurs: la magie de la coupe Calder de 2016?

Pour la saison 2022-2023, les Sénateurs d’Ottawa ont réuni deux gardiens qui ont connu énormément de succès ensemble dans la Ligue américaine.

La chimie opérera-t-elle de nouveau entre Joonas Korpisalo et Anton Forsberg? Le Finlandais et le Suédois ont tous les deux évolué dans la filiale des Blue Jackets de Columbus entre 2014 et 2017.

Le meilleur moment de leur collaboration a eu lieu en 2016, quand les Monsters de Cleveland ont remporté la coupe Calder. Les deux hommes s’étaient partagé le travail de façon presque équitable en séries éliminatoires. Des patineurs bien connus comme Josh Anderson, Zach Werenski et Oliver Bjorkstrand ont évolué avec eux durant cette campagne couronnée de succès.

«Ça fait longtemps qu’on se connait, a mentionné Korpisalo en entrevue avec le site web de la Ligue nationale, lundi. Quand je suis arrivé aux États-Unis, nous avons joué ensemble dans les mineures à Cleveland pendant quelques années. Nous avons gagné ensemble là-bas et nous avons passé du temps à Columbus.»

«Nous sommes immédiatement devenus des amis quand nous nous sommes rencontrés. Je suis très content que ce tandem soit formé à nouveau», a avoué le gardien de 29 ans.

Korpisalo devrait être l’homme de confiance de D.J. Smith entre les poteaux après huit campagnes à Columbus. Il a été échangé à la mi-saison aux Kings de Los Angeles, puis s’est entendu sur les termes d’un contrat de cinq ans et 20 millions $ avec les Sénateurs cet été.

Forsberg amorcera sa quatrième année à Ottawa. Il a été l’option numéro 1 en 2021-2022 avant d’être relégué à un rôle de second par Cam Talbot et les blessures l’an dernier.

Longtemps derrière Sergei Bobrovsky et Elvis Merzlikins en Ohio, Korpisalo a remis ses meilleures statistiques en carrière en 2022-2023 avec une fiche de 18-14-4 et un taux d’efficacité de ,914.