Tori Spelling de nouveau hospitalisée

La comédienne Tori Spelling est hospitalisée depuis quatre jours.

L'ancienne star de «Beverly Hills 90210 », 50 ans, a révélé via ses Stories Instagram qu'elle avait été admise dans un hôpital pour un problème médical non divulgué.

«4e jour ici et mes enfants me manquent tellement», a déclaré Tori Spelling à ses fans. «Reconnaissante et si fière de mes enfants forts, courageux, présents et gentils jusqu'à la moelle qui restent positifs peu importe ce qui nous arrive», a-t-elle poursuivi.

La personnalité de la télévision a également partagé une photo d'elle dans un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras. Son bracelet d'hôpital indique qu'elle a été admise le 17 août.

Si Tori Spelling n'a pas précisé la raison de son hospitalisation, elle et ses enfants ont connu un grave problème médical, qui a des rebondissements. En effet, l'actrice et ses cinq enfants avaient été admis dans un établissement médical au début de l'année en raison d'une infection due à des moisissures dans leur maison. Et ce nouveau séjour hospitalier pourrait bien être lié à une rechute de cette infection.

«Nous voici de nouveau aux urgences. Nous sommes tous dans cette spirale continue de maladie depuis des mois, avait-elle écrit sur Instagram en mai dernier. Malade. Aller mieux. Pour être à nouveau malade.»

Tori Spelling est mère de cinq enfants avec Dean McDermott: Liam, 16 ans ; Stella, 15 ans ; Hattie, 11 ans ; Finn, 10 ans, et Beau, six ans.

Le couple serait séparé, mais ni Tori Spelling ni Dean McDermott n'ont confirmé les rumeurs de rupture après dix-sept ans de mariage.