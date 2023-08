Une compagnie d’extermination offre ses services aux portes sans permis

Les administrations municipales de Québec et Lévis mettent en garde les citoyens contre l’entreprise Insight Pest, qui fait du porte-à-porte dans le but de vendre des services et produits d’extermination, sans détenir les permis nécessaires pour le faire.

Au cours des dernières semaines, des représentants de cette entreprise, dont certains se sont aussi présentés sous le nom d’Insight Canada, ont fait de la sollicitation aux portes entre autres dans les secteurs de Lévis, Limoilou, Saint-Émile et Lac-Saint-Charles, où l’épandage de pesticides y est strictement interdit par la ville.

Or, l’entreprise ne détient ni le permis de la ville de Québec, ni celui de Lévis, pour faire de la sollicitation aux portes.

Selon plusieurs témoignages de citoyens recueillis par Le Journal, leur approche est sensiblement la même, alors qu’ils affirment qu’un ou plusieurs voisins adjacents sont aux prises avec des problèmes de fourmis charpentières et qu’ils ont acheté un traitement pour s’en défaire. Ils offrent ainsi au résident un traitement préventif pour éviter la propagation chez eux. De plus, leur offre «promotionnelle», n’est valide que le jour même.

L’auteure de ces lignes a même reçu la visite d’un de leur représentant il y a quelques semaines, prétextant le même problème chez les voisins d’en arrière. Toutefois, après vérifications, aucun voisin n’est aux prises avec ce type d’infestation. Qui plus est, eux aussi affirment avoir reçu la visite d’un représentant de cette entreprise, qui leur a servi le même exposé.

Confidentialité

Questionnées sur cette façon de faire, des compagnies d’extermination bien connues de Québec ont indiqué que ce n’était pas une pratique «acceptable» dans le domaine, puisque chaque client a droit à la confidentialité, nous dit-on.

«Il y en a qui ont des problèmes de rats, de souris, de puces, de punaises, etc., si tu vas voir le voisin adjacent et que tu lui mentionnes, ça ne respecte pas du tout la confidentialité. Ça ne se fait pas. Je n’accepterais pas que quelqu’un fasse ça dans notre équipe», soutient pour sa part Steven Bolduc, propriétaire de l’entreprise EBM gestion parasitaire inc.

Plaintes

Qui plus est, huit plaintes ont été faites contre cette entreprise au cours des deux dernières années, à l’Office de la protection du consommateur (OPC), concernant «divers éléments qui ont paru trompeurs ou abusifs aux yeux des consommateurs», soutient le porte-parole de l’Office, Charles Tanguay.

L’entreprise a aussi reçu un avis d’infraction de l’OPC en janvier dernier, puisqu’elle effectuait des opérations de commerçant itinérant, sans détenir le permis obligatoire en ce sens. Insight Pest a depuis obtenu ce permis, sans toutefois détenir ceux des villes de Lévis et de Québec pour faire du porte-à-porte, également obligatoire.

Insight Pest s’expose ainsi à des amendes pouvant aller jusqu’à 2000$.

Les administrations municipales de Québec et de Lévis incitent les résidents à demander à voir le permis ou obtenir le numéro du permis délivré par la Ville, lors de la visite d’un colporteur. « Si ce dernier refuse d’accéder à la demande du citoyen, celui-ci est invité à communiquer avec le 911 pour dénoncer la situation », mentionne Tommy Bernier, porte-parole à la ville de Québec.

Par ailleurs, Insight Pest détient un permis de vente ou d’utilisation de pesticides délivré par le ministère de l’Environnement.

Contactée par Le Journal, l’entreprise basée à Montréal n’a pas retourné nos appels.