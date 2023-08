Une femme se fait expulser d’un magasin pour avoir allaité son bébé

Une Française a vécu toute une mésaventure lorsqu’elle s’est fait expulser d’un magasin d’un centre commercial pour avoir allaité son bébé de 18 mois, alors que la pratique est autorisée par la loi.

Rebecca qui réside à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, a été interpellée vendredi par le vendeur de la boutique Uniqlo de Parly 2, tandis qu’elle donnait son sein à son enfant.

Le vendeur qui s’est montré inflexible a prétexté avoir peur que la jeune maman tache les vêtements et qu’il est interdit de manger dans le magasin et que «cela comprend l’allaitement».

«Il est ensuite allé voir un de ses collègues pour lui dire qu’il en avait marre de ces bourgeoises qui se croyaient tout permis», a raconté la jeune femme au quotidien «Le Parisien» samedi.

L’entreprise a fini par présenter ses excuses et indique tout faire pour «assurer un environnement le plus confortable et intimiste possible» aux clientes pour allaiter leur bébé.

«C’est comme donner le biberon. Nous sommes en 2023, aucune femme ne devrait avoir honte de le faire», a mentionné Rebecca pour qui il ne doit pas y avoir de gêne à allaiter en public.