Une maladie du 19e siècle en plein essor en Écosse

Le rachitisme, qui frappait les quartiers pauvres au Royaume-Uni au XIXe siècle, est en essor en Écosse, selon des données obtenues par le journal The Times.

Au total, 442 cas de rachitisme - une maladie liée à un manque d'exposition au soleil et à une malnutrition - ont été observés en Écosse en 2022, contre 354 en 2018, selon les données des autorités locales de santé.

«Des maladies généralement évitables comme celles-ci illustrent aussi que l'Écosse a l'espérance de vie la plus faible du Royaume-Uni», a expliqué au The Times Chris Williams, coprésident du Royal College of General Practitioners Scotland.

La maladie, qui peut entraîner des déformations squelettiques lors de la croissance comme des jambes arquées ou des genoux cagneux, est liée à un manque d'exposition au soleil et donc de vitamines D, que l'on peut aussi trouver dans des aliments comme les poissons gras ou les oeufs.

En comparaison aux 442 cas en Écosse, 482 cas de rachitisme ont été enregistrés en Angleterre, pour une population pourtant dix fois plus importante.

Le rachitisme a quasiment disparu au Royaume-Uni il y a plus d'un demi-siècle après des campagnes pour améliorer les régimes alimentaires et l'exposition au soleil.

En Écosse, la plupart des cas ont été recensés autour de Glasgow, l'une des régions les plus pauvres de la province, avec un tiers des enfants vivant dans la pauvreté selon les dernières études.

Selon des données de 2019, les hommes vivant dans les quartiers les plus pauvres de Glasgow vivent en moyenne 15 ans de moins que ceux qui vivent dans les quartiers les plus riches.

Certains professionnels de santé suggèrent que l'augmentation de la diversité ethnique à Glasgow - avec certains types de peau réduisant la production de vitamines D -, le développement d'activités plus sédentaires et une mauvaise alimentation peuvent expliquer la recrudescence de la maladie.

D'autres maladies, comme la tuberculose ou la scarlatine, sont également en pleine augmentation en Écosse, rapporte le Times.

Ces maladies sont des «maladies de pauvreté et sont fréquentes dans certaines parties du monde où les gens sont pauvres», explique un scientifique interrogé par le Times.