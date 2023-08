Ze Life In English In Paris (édition 2023)

Chaque année, je vais à Paris, passer du temps avec ma famille. Et chaque année, j’écris une chronique où je me désole de l’envahissement de l’anglais.

Cette année, au cimetière du Père-Lachaise, je suis allée voir les tombes de Marcel Proust, Simone Signoret et Yves Montand, George Méliès, etc.

Puis je suis allée voir la tombe de Molière. Et je me suis demandé si ce n’est pas « la langue de Molière » qu’on est en train d’enterrer en ce moment.

GETTING WORSE

À Paris, je m’amuse à noter les noms des commerces qui utilisent de plus en plus la langue de Shakespeare.

J’ai croisé le magasin de meubles Kitchen family, la crèche (garderie d’enfants) People and baby, la boutique de sport Passion running, l’institut de beauté My little cocoon, les magasins de vélos Cyclobike, WeRideOn, Altermove et le Storm Cycling Club (qui malheureusement était « Closed » en août).

J’ai vu le resto Wonderland Brunchy, la boutique de produits de beauté Oh my cream, les beignes Donuts moov, le resto Brother sister (qui a au moins l’excuse de faire de la cuisine californienne), le Willi’s wine bar (qui offre pourtant « une sélection de vins de la vallée du Rhône »), le salon Tchip (qui fait de la « coiffure à petits prix »), le Foodist (« discovering culture through food »), un studio de Pilates appelé Hundred, le salon Vog coiffure color your life, le restaurant indien Cinnamon, le salon de tatouage Anomaly Tattoo, le salon de coiffure Space Hair, les sacs Bag-All, le Niji Hancrafted Japanese Mochis, le Upper Concept Store (qui fait du Coworking et des Private Events en plus d’être une Art Gallery).

Il y a aussi eu le No Smoking Vape shop, le Bubble and Waffle, le Juice Box, le ColorForever, le Top Time, le Curiosity lab, la Rare Gallery, le Shopping for Happiness et le Corner du fromager.

J’ai vu un resto spécialisé en boulettes qui s’appelle Balls et dont le slogan en néon est « Eat my balls ».

Dans une rue, j’ai vu l’un après l’autre : le salon Meet Nail, le vapotage Smoke well, les vêtements The Room Vintage, et les bonbons Sweet Escape !

Un magasin de biscuits s’appelle Cookidiction, son slogan écrit en néon rose est « Hot cookies, hot bodies ». Il annonce des « scoopy », des « sundy » et des « fudgy ».

En passant devant le Stade de France, j’apprends sur d’immenses affiches qu’il est « e-sport ready » pour les Olympiques de 2024.

PAS BESOIN DE L’ANGLAIS !

Après avoir lancé des pots, je voudrais aussi lancer des fleurs et rendre hommage à tous les commerces parisiens qui résistent à la mode de l’English, et qui se sont choisi des noms charmants.

La crêperie qui fait l’angle (située à l’angle de deux rues), les librairies L’arbre à lettres et Les mots à la bouche, la boucherie Côte à côte, la boutique d’ustensiles de cuisine TOC trouble obsessionnel culinaire, la laverie Le bateau lavoir, la papeterie Mélodies graphiques, Les tatas flingueuses, la boutique de souvenirs Obj’ai trouvé.

Et j’ai noté des noms de boutique comme Amour, Bonheur, Chanceux, Poésie, Cœur et Merci.

Mon cœur, tu vas chez Bonheur me chercher un petit quelque chose avant d’aller chez Poésie ? Et n’oublie pas de passer par Merci !