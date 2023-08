40 ans de carrière de Daniel Lemire: ses personnages interprétés devant lui au ComediHa!

Daniel Lemire était confortablement assis dans la première rangée du Grand Théâtre, ce soir, pour voir amis et collègues souligner ses 40 ans de carrière en reprenant les personnages qui ont forgé ses années en humour.

Tant dans les gradins que sur scène, l’admiration portée pour celui qui a fait rire plus d’une génération était palpable. Les humoristes invités ont conquis le Grand Théâtre, qui n’était pas tout à fait plein, en empruntant presque intégralement des sketchs qui ont marqué la carrière de M. Lemire.

Plusieurs vidéos en l’honneur de celui derrière Oncle Georges ont été diffusés sur les écrans géants au cours de la soirée, gracieuseté d’Yvon Deschamps, Lise Dion, Claude Meunier et Francis Cabrel, pour ne nommer que ceux-ci.

La vedette de la soirée peinait à trouver ses mots, en tombé de rideau, lorsqu’il est monté sur scène pour faire ses remerciements.

« C’était le fun de voir des sketchs que j’ai écrits, mais joués par des gens de talent », a-t-il laissé tomber, sous les rires des spectateurs.

M. Lemire n’a pas manqué de lancer des fleurs à son ami, Denis Bouchard, qui était derrière la mise en scène de ce spectacle.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Pierre Verville manquait aux spectateurs

Les admirateurs du Grand Théâtre ont réservé un chaleureux accueil à l’humoriste Pierre Verville, qui a fait ses premiers pas en humour avec Daniel Lemire. Même si la foule était conquise d’avance, Verville en a ajouté une couche en exécutant ses imitations de politiciens, comme le maire de Québec, Bruno Marchand, ou Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.

L’imitateur a conclu son numéro avec une chanson en l’honneur de son bon ami, dans laquelle il personnifiait plusieurs légendes de la musique québécoise, comme Robert Charlebois et Serge Fiori. À sa sortie de la scène, tous les spectateurs étaient debout pour l’acclamer.

Michel Courtemanche, honnête et émotif

Avant d’emprunter le personnage de Ronnie, le musicien aux neurones brûlés, Michel Courtemanche a rendu un hommage tout en humour et en émotion à son ami Daniel Lemire. Souvent près des larmes, de rire ou de nostalgie, le vétéran a mis la foule dans sa poche.

Courtemanche a ensuite fait monter le chanteur et musicien Martin Deschamps sur scène, pour l’accompagner à la batterie pendant que son imitation de Ronnie s’adonnait à la guitare, au grand plaisir de la vedette de la soirée. Les gags de Ronnie au sujet des handicaps de Martin Deschamps ont bien fait rigoler les partisans, ainsi que Deschamps lui-même.

Marcel Tremblay / Agence QMI

La femme d’Oncle Georges

L’actrice Sonia Vachon est venue fermer la danse avec une reprise en version féminine d’Oncle Georges; Tante Georgette. Accoutrée de son plus bel habit de clown et équipée du gros coffre en bois jaune qu’on connait au personnage, ses gags sur les performances sexuelles d’Oncle Georges ont fait résonner les rires partout dans le Grand Théâtre. Son coffre en bois contenait dailleurs plusieurs jouets, et pas seulement des jouets pour enfants.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Pour conclure son numéro, tous les invités sont montés sur scène, chapeaux à la Oncle Georges sur la tête, pour chanter la comptine Bonsoir les ti n’amis, tous en chœur.

Un Edmond Ratté convaincant

Laurent Paquin s’est placé dans la peau d’Edmond Ratté, le temps de rendre hommage à Daniel Lemire. Son numéro, bien que trop court, a beaucoup fait réagir les spectateurs. L’aisance qu’il avait à interpréter ce personnage, un malhabile sociale notoire, était à s’y méprendre et M. Lemire lui-même semblait aussi convaincu que la foule.

Yvon Travaillé, professeur émérite

Marcel Tremblay / Agence QMI

Denis Bouchard a excellé dans sa personnification du professeur Yvon Travaillé. Les rires retentissaient lorsqu’il s’adressait à la foule comme si elle était une classe à problèmes, apostrophant au passage Daniel Lemire, comme s’il était un de ses élèves.

Jean-François Mercier, un Maurice tout désigné

L’humoriste au tempérament sanguin, Jean-François Mercier, incarnait Maurice, le personnage de Daniel Lemire qui tente d’arrêter de fumer. Cet emprunt lui allait à merveille, tant pour la nature des gags que pour l’humeur agressive dont il faisait preuve.

Yogourt et ses jeux de mots

Yannick De Martino incarnait Yogourt, un jeune homme qui s’est fait mener la vie dure par le clown Oncle Georges. L’humoriste de 34 ans n’a pas raté la cible une seule fois avec son numéro, qui était majoritairement constitué de jeux de mots sur les produits laitiers.

Choc des générations avec Marylène Gendron

À 26 ans, l’humoriste Marylène Gendron a avoué sans gêne venir d’une autre génération d’humoriste que celui qu’on célébrait ce soir. Son respect et son admiration pour Daniel Lemire ne l’ont pas empêché de se payer sa tête concernant son âge, ce qui a bien fait rire la foule, qui moyennait le même âge que le vétéran.