McCANN (GUÉRIN), Jacqueline



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Jacqueline McCann (Guérin), en date du 18 août, à l'âge de 96 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Lise (Claude Leduc), feu Yves (Lucie McCann), Danielle (Angelo Perna) et Marie, ses petits-enfants Jean-Yves, Isabelle, Brigitte, David, feu François, Martin, Pierre, Andrea, Frédéric et William, douze arrière-petits-enfants, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs proches et amis.La famille vous invite à venir offrir vos condoléances mercredi le 23 août 2023 de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 22:00 à :7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARDLes funérailles seront célébrées jeudi le 24 août 2023 en l'Église de La Nativité à La Prairie (155 Chemin St-Jean, La Prairie) avec condoléances à l'Église de 10:00 à 11:00 et suivi des funérailles à 11:00.La famille tient à remercier le personnel du 7ème étage du CHSLD Jean de Lalande, en particulier M. Sylvain Larochelle et Marie-Chantal Uwimana pour les excellents soins reçus.