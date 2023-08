Bernard Drainville est le capitaine du Titanic de l’éducation

Un adulte dans la classe.

C’est pas mal le seul critère qu’on a pour faire face à la pénurie aiguë d’enseignants dans nos écoles. Tu as 18 ans! Félicitations, tu remplis tous les critères pour former la prochaine génération. On dirait qu’on se réveille toujours à minuit moins une pour découvrir que... oups... on va manquer d’enseignants à la rentrée. On patch, on tente d’embaucher, de réaménager et on se croise les doigts pour que cela tienne.

L’an passé, ma fille, qui était en maternelle et donc à sa première année de scolarité, a eu trois enseignants. Comment voulez-vous qu’un enfant qui commence son éducation puisse aimer l’école lorsque les personnes avec qui il noue des relations de confiance changent continuellement.

Évidemment, je n’en veux pas aux enseignants qui, pour toute sorte de bonnes raisons, doivent quitter, parfois de manière temporaire, parfois de manière permanente. Ces professionnels dévoués peuvent aussi tomber malades, avoir une grossesse ou une opportunité professionnelle qui les amène à faire des changements dans leur vie.

Ce n’est pas à eux de régler le problème de la main-d’œuvre. C’est au gouvernement. Et malheureusement, il est aux abonnés absents.

Comment se fait-il qu’on ne nous parle pas des 5000 enseignants qui vont manquer à la rentrée dès le mois de mars. Ils ont les chiffres: le nombre de nouveaux enseignants diplômés des universités est moindre que le nombre d’enseignants qui prendront leur retraite à la prochaine rentrée. Le bilan est négatif et les sirènes devraient déjà allumer.

Mais non, on compte sur l’été et les vacances pour que les choses s’arrangent par elles-mêmes. Les centres de services scolaires ferment leurs portes des semaines durant. Ils régleront les problèmes au retour. On verra... qu’ils disent!

Le paquebot de l’éducation est fissuré de partout et fonce droit vers l’iceberg. Les riches ont déjà quitté le navire pour le réseau privé. Il n’y a pas assez de bouées de sauvetage pour les autres. Le capitaine est débordé et n’a aucune idée du cap à prendre, il s’enferme dans la salle des machines pour attendre que ça passe. Que la rentrée soit derrière lui. L’éducation au Québec, vous l’aurez bien compris, c’est le Titanic.