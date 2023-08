Bois d’œuvre: le Canada demandera une révision judiciaire contre les États-Unis

Ottawa a l’intention d’entamer une révision judiciaire de la décision des États-Unis d’imposer et de maintenir des droits d’exportation de 7,99 % pour les produits du bois d’œuvre.

«Depuis des années, les États-Unis imposent des droits inéquitables, injustes et illégaux sur le bois d’œuvre résineux du Canada, ce qui nuit à l’industrie canadienne et entraîne une hausse des coûts du logement dans nos 2 pays», a déclaré dans un communiqué la ministre du Commerce international, Mary Ng.

Dans le dernier épisode de cette lutte qui n’en finit plus entre les deux pays, les États-Unis ont annoncé à la fin juillet le maintien des droits après les quatrièmes examens administratifs effectués par le département du Commerce des États Unis.

La nouvelle avait été mal reçue à Ottawa, où la ministre Ng affirmait que les droits heurtaient les entreprises et l’économie américaines.

Les nouveaux taux sont appliqués rétroactivement aux exportations de certaines entreprises effectuées en 2021.

Les États-Unis accusent depuis longtemps le Canada de subventionner le secteur du bois d’œuvre, ce qui constituerait une concurrence déloyale qui se doit d’être palliée par l’imposition de droits d’entrée.

«Le Canada demeure prêt et disposé à discuter d’une solution négociée au différend, qui apportera la stabilité et la prévisibilité dont le secteur a besoin pour assurer la poursuite de sa croissance et de son succès», a indiqué la ministre.

Les conservateurs fédéraux ont martelé le mois dernier que «les libéraux ne font pas le travail essentiel requis pour ramener les deux parties à la table des négociations» dans le dossier.