«C’est un fiasco»: moins de 2500 inscrits à l’application de covoiturage pour le tunnel

L’application de covoiturage lancée par les autorités dans la foulée des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine compte moins de 2500 inscrits, un «fiasco», voire un «échec monumental», selon des observateurs.

«On a une application qui ne marche pas et une voie réservée qui est fermée, c’est un fiasco" , fustige Marc-Antoine Ducas, président fondateur de Netlift, une plateforme consacrée au covoiturage pour les entreprises.

L’an dernier, l’entrepreneur avait été sollicité pour présenter un projet dans le cadre des mesures de mitigation du tunnel, mais l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) a finalement préféré développer son propre système.

Lancée en mai, l’application mobile compte 2456 inscrits, a indiqué par courriel un porte-parole de l’ARTM, Simon Charbonneau, qui n’a pas donné plus détails sur l’utilisation.

Louis-Dominique Lamarche

Un échec «monumental»

Depuis lundi, la voie d’accès de la bretelle d’accès de la rue des Futailles en amont du tunnel est inaccessible au covoiturage, en raison «d’infractions trop nombreuses», un problème qu’une plateforme digne de ce nom aurait pu éviter, selon M. Ducas.

«C’est très simple à contrôler, avec un système de plaques d’immatriculation, comme sur le pont de l’A25», dit-il.

Le nombre d’inscrits «ridiculement bas» fait de l’initiative de l’ARTM un «échec monumental », croit Guillaume Lavoie, expert en économie collaborative et chargé de cours à l’École nationale d’administration publique.

Avec une remise de 0,54$ par kilomètre aux conducteurs qui traversent le pont-tunnel avec trois passagers, l’application de l’ARTM n’offre pas un incitatif financier suffisant, selon lui. «Si on veut que les gens changent leurs habitudes, il faut des incitatifs sérieux», lance-t-il.

Peu connue

L’application est peu connue, note quant à lui Jérôme Laviolette, chercheur postdoctoral en transport à l’Université McGill.

«Je n’ai pas vu beaucoup de publicité», souligne l’universitaire. Au printemps, des usagers avaient d’ailleurs témoigné au Journal ne pas la connaître.

Or, pour développer le covoiturage, il faut une densité suffisante pour trouver des passagers et conducteurs près de son point d’origine et de sa destination.

Le gain de temps est aussi important. Dans ce contexte, la fermeture de l’accès de la voie réservée au covoiturage est un «non-sens», selon lui.

Cette fermeture ne menace pas la poursuite du projet-pilote d’application, assure Simon Charbonneau dans son courriel.

Le tronçon qui ne sera plus accessible au covoiturage ne concerne qu’une bretelle d’accès spécifique en amont du tunnel. Toutes les autres voies réservées sont maintenues, rappelle-t-il.

