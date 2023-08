Cinéma: les tops et les flops de l’été au box-office

Qui a dit que le cinéma en salle était mort? Le succès des films Barbie et Oppenheimer a permis aux exploitants de salles obscures d’engranger des recettes historiques au box-office mondial cet été et de connaître, en juillet, leur mois le plus fructueux depuis le début de la pandémie, en 2020. Plus près de chez nous, certains films québécois comme Le temps d’un été et Les hommes de ma mère ont bien tiré leur épingle du jeu dans les cinémas de la province. Voici les tops et les flops de l’été au box-office:

• À lire aussi: Derrière le glamour rose, le film «Barbie» dérange dans les pays du Golfe

• À lire aussi: Des films à seulement 4$ le billet dans plusieurs cinémas dimanche prochain

• À lire aussi: Vivre au pays de Barbie dans une suite de rêve à Montréal

Les tops:

Barbie (1,3 G$)

Photo fournie par Warner Bros

Difficile de passer à côté de l’immense succès de la comédie féministe de Greta Gerwig qui fait courir les cinéphiles vêtus de rose depuis déjà cinq semaines. Sorti en salle le 21 juillet dernier, le film Barbie a fracassé plusieurs records au box-office et est même devenu le premier film entièrement réalisé par une femme à atteindre le seuil du milliard de dollars de recettes à travers le monde. Le succès de Barbie s’avère d’ailleurs très payant pour son actrice et productrice Margot Robbie, qui empochera 50 M$ en salaire et bonis, selon le magazine Variety.

Oppenheimer (718 M$)

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES

Le captivant drame biographique de Christopher Nolan a aussi pleinement profité de la vague «Barbenheimer», cet étrange phénomène lancé cet été sur les réseaux sociaux et qui visait à souligner la sortie simultanée de deux films diamétralement opposés. Porté par des critiques dithyrambiques, Oppenheimer a récemment dépassé la marque des 700 M$ au box-office mondial, surpassant les recettes des deux œuvres précédentes de Nolan, Tenet (2020) et Dunkirk (2017).

Spider-Man: à travers le Spider-Verse (687 M$)

Photo fournie par Sony Pictures Publicity

Si certains superhéros en ont arraché au box-office cet été (Flash, notamment), on ne peut pas en dire autant de la version animée de Spider-Man. Sorti en salle au début juin, Spider-Man: à travers le Spider-Verse a amassé à ce jour près de 687 M$ au box-office mondial, un chiffre impressionnant pour un film d’animation aussi éclaté sur le plan visuel. Cela augure bien pour la sortie du troisième volet de la saga, prévue en 2024.

Mission: Impossible, Bilan mortel, première partie (541 M$)

Photo fournie par Paramount Pictures

Après avoir cartonné l’an passé avec la suite de Top Gun, Tom Cruise a prouvé encore cet été qu’il demeurait un des hommes forts du box-office à Hollywood. Sorti à la mi-juillet, le 7e film de la saga Mission: Impossible a récolté jusqu’à maintenant 541 M$ au box-office mondial et figurait encore dans le top 10 des titres les plus populaires en Amérique du Nord, la fin de semaine dernière. Le dernier volet des aventures de l’increvable agent secret Ethan Hunt a toutefois probablement un peu souffert de l’immense popularité du phénomène «Barbenheimer».

Le cinéma québécois

Photo fournie par Immina Films

Aidés notamment par un mois de juillet particulièrement pluvieux, les films québécois ont connu, de façon générale, un bel été dans les salles de cinéma de la province. Alors que la comédie dramatique Le temps d’un été a franchi le cap de 2 M$ au box-office la fin de semaine dernière, le drame Les hommes de ma mère a atteint 1 M$ en seulement deux semaines. Sorti fin juin, le film jeunesse Cœur de slush a obtenu pour sa part des résultats plus mitigés avec une récolte d’un peu plus d’un demi-million $ au box-office.

Les flops:

Flash (268 M$)

Photo fournie par Warner Bros.

Un flop monumental. Il n’y a pas d’autre façon de décrire les résultats désastreux obtenus par ce film de superhéros tiré de l’univers de DC Comics. Produit avec un budget de plus de 220 M$ (auquel on doit ajouter environ 150 M$ pour la promotion du film), Flash n’a récolté que 268 M$ au box-office mondial. Selon le magazine Forbes, le studio Warner Bros pourrait perdre jusqu’à 200 M$ avec la sortie ratée de Flash, ce qui place le long métrage d’Andy Muschietti en tête de liste des plus grands flops de l’histoire des films de superhéros.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée (376 M$)

Photo fournie par Lucasfilm Ltd.

Le dernier tour de piste d’Harrison Ford sous les traits du célèbre archéologue n’a pas obtenu le succès escompté. Malgré des recettes avoisinant les 376 M$ au box-office mondial, le 5e film de la saga Indiana Jones engendra des pertes importantes pour le studio Disney, selon une analyse publiée récemment dans le magazine Variety. La raison est simple: avec un coût de production estimé à 300 M$ et un budget de marketing évalué à 100 M$, Indiana Jones et le Cadran de la destinée figure parmi les films les plus coûteux de l’histoire du cinéma hollywoodien.

Manoir hanté (85 M$)

Photo fournie par Disney Enterprises, Inc.

Disney a déjà connu de meilleurs étés au box-office. En plus d’obtenir des résultats décevants avec le dernier Indiana Jones et la nouvelle version de son classique La petite sirène, le studio hollywoodien a essuyé un échec avec la sortie de Manoir hanté, son nouveau film inspiré du célèbre manège de ses parcs d’attractions. Sorti à la fin juillet, alors que l’engouement pour «Barbenheimer» était à son comble, le film mettant en vedette Rosario Dawson et Owen Wilson a récolté à peine 85 M$ au box-office mondial.