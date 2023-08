Colombie-Britannique: les gens pourront réserver un hébergement

Une ordonnance gouvernementale interdisant depuis samedi à la population de réserver un hébergement dans les zones ravagées par les feux de forêt de la Colombie-Britannique sera levée, à minuit, mercredi, sauf pour la région de l’ouest de Kelowna.

La ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique en Colombie-Britannique, Bowinn Ma, en a fait l’annonce mardi, selon «CTV News».

«Je veux remercier tous ceux qui ont respecté les directives, a-t-elle dit. Je suis extrêmement reconnaissant du soutien du secteur du tourisme et de leur compréhension.»

«Ce n'est pas le moment de visiter les villes, a ajouté Bowinn Ma. Vous devez savoir que la situation peut changer rapidement.»

L’ordonnance empêchait notamment la population de réserver dans les hôtels et les motels. Elle ne s’appliquera plus pour Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon.

Dans la région de l’Okanagan, 200 maisons ont été endommagées ou détruites par les flammes. Le premier ministre de la Colombie-Britannique,David Eby, s’est rendu sur place mardi.

«Je sais qu'il y a énormément de stress et de frustration pour les familles à qui on a demandé de quitter leur domicile», a-t-il souligné.

«Il y a des individus à qui on a demandé de renoncer à leurs projets de vacances, des personnes qui ont été directement touchées et qui savent qu'elles ont perdu leur résidence, a poursuivi David Eby. Il y a aussi des gens qui ne savent toujours pas si leur maison est toujours debout ou non. C'est une période tellement horrible pour beaucoup de monde.»

La province reste en état d'urgence avec environ 27 000 personnes évacuées.