De Brad Pitt à Margot Robbie: 10 acteurs qui sont devenus producteurs

Les stars d’Hollywood ne se contentent plus de briller à l’écran. Au cours des dernières années, plusieurs grandes vedettes du cinéma américain se sont lancées dans la production, guidées notamment par l’envie de développer des projets qui leur tiennent à cœur. De Margot Robbie à Brad Pitt, voici 10 acteurs et actrices devenus producteurs.

Margot Robbie

AFP

On a appris la semaine dernière que l'énorme succès de la comédie Barbie lui rapportera environ 50 millions$ en salaire et en bonis. C’est qu’en plus d’en jouer le rôle-titre, Margot Robbie a aussi coproduit le film de Greta Gerwig avec sa société LuckyChap Entertainment, qu’elle a fondée en 2014 avec son mari Tom Ackerley. En créant LuckyChap, l’actrice et productrice de 33 ans s’est donné pour objectif de raconter des histoires féminines et de mettre de l’avant des femmes derrière la caméra. La boîte a aussi produit des films comme Birds of Prey et Une jeune femme pleine de promesses, un thriller d'Emerald Fennell qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 2021.

Tom Cruise

AFP

De tous les acteurs nommés dans cette liste, Tom Cruise a été le premier à fonder sa propre compagnie, Cruise/Wagner Productions, en 1993, avec son associée, Paula Wagner. C’est avec cette boîte de production que la star de Top Gun a relancé la franchise Mission: Impossible, en 1996, et coproduit les films à succès Minority Report (de Steven Spielberg), Le Dernier Samouraï (d’Edward Zwick) et Vanilla Sky (de Cameron Crowe). Quand Paula Wagner a quitté l’entreprise, en 2008, Tom Cruise a rebaptisé la société TC Productions.

Brad Pitt

AFP

Vous connaissez Plan B Entertainment? Cette boîte de production cofondée en 2002 par Brad Pitt et Jennifer Aniston (à l’époque où ils formaient encore un couple) est à l’origine de plusieurs films à succès des dernières années comme Vice, World War Z et Moonlight (gagnant de l’Oscar du meilleur film en 2017). C’est même à titre de producteur que Brad Pitt a remporté le premier Oscar de sa carrière, en 2014, pour le film Esclave pendant 12 ans (il a ensuite remporté une autre statuette en tant qu’acteur pour sa performance dans Il était une fois à Hollywood). Jennifer Aniston a vendu ses parts dans la compagnie à Brad Pitt après le divorce du couple, en 2005. Plan B Entertainment a récemment produit le percutant Elle a dit, un drame relatant l’enquête journaliste qui a mené à la chute du producteur Harvey Weinstein.

Reese Witherspoon

Photo : Getty Images

Derrière le sourire ravageur de Reese Witherspoon, qui illumine l’écran depuis déjà plus de 30 ans, se cache une redoutable productrice. En 2016, l’actrice de 47 ans a fondé sa propre société de production, Hello Sunshine, qui a comme objectif de raconter des histoires axées sur les femmes. C’est d’ailleurs elle qui a recruté le regretté cinéaste québécois Jean-Marc Vallée pour signer la réalisation du film Wild et de la série Big Little Lies, des projets pour lesquels elle portait à la fois les chapeaux d’actrice et de productrice.

George Clooney

AFP

Comme son bon ami Brad Pitt, George Clooney peut se vanter d’avoir remporté des Oscars à la fois comme acteur et comme producteur. C’est lui, en effet, qui est monté sur la scène du Dolby Theatre en 2013 pour aller cueillir l’Oscar du meilleur film, décerné à Argo, un thriller de Ben Affleck que Clooney a produit avec sa boîte, Smokehouse Pictures. Fondée en 2006, Smokehouse Pictures a financé la plupart des derniers films de Clooney, dont Les marches du pouvoir, Bienvenue à Suburbicon et Billet pour le paradis.

Jennifer Lawrence

AFP

Si elle s’est faite plus discrète à l’écran depuis quelques années, c’est que Jennifer Lawrence consacre de plus en plus de temps à la production. L’actrice de 33 ans a fondé, en 2018, la boîte Excellent Cadaver, avec son associée, Justine Ciarrocchi, une productrice aguerrie qu’elle avait déjà côtoyée sur les plateaux de tournage des films Hunger Games et Arnaque américaine. Excellent Cadaver a financé les deux plus récents films de Jennifer Lawrence, La traversée et Sans rancune.

Charlize Theron

Getty Images

Depuis une vingtaine d’années, l’actrice sud-africaine produit elle-même la plupart des films dans lesquels elle joue par l’entremise de sa société de production Denver and Delilah Productions. Les films Monstre (drame de Patty Jenkins pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice), Jeune adulte et Blonde atomique ont notamment été produits sous la bannière de Denver and Delilah Productions.

Will Ferrell

AFP

Succession, le plus récent succès de la chaîne américaine HBO, est sans contredit l’une des meilleures séries télé à avoir été vu le jour ces dernières années. Or, saviez-vous que le comédien Will Ferrell a participé activement à la réussite de ce projet à titre de producteur exécutif? L’acteur et humoriste, connu pour ses rôles dans Le lutin et Présentateur vedette: la légende de Ron Burgundy, est aussi très présent derrière la caméra depuis qu’il a créé en 2016 sa propre société, Gary Sanchez Productions, avec le cinéaste Adam McKay. Ferrell est désormais l’unique propriétaire de la boîte qui a récemment été rebaptisée Gloria Sanchez Productions.

Mark Wahlberg

AFP

On le connaît comme acteur et aussi, pour les plus vieux, en tant qu’ancien membre du groupe hip-hop Marky Mark and the Funky Bunch. Mais sachez que Mark Wahlberg est aussi un homme d’affaires redoutable. En plus d’avoir lancé sa propre chaîne de hamburgers (Wahlburgers) et de gérer une concession automobile de cinq succursales en Ohio, l’acteur de 52 ans a fondé il y a 20 ans sa propre société de production, Closest to the Hole, qui lui a permis de produire des films comme Le coup de grâce, Une famille immédiate et Le jour des patriotes.

Elizabeth Banks

Photo : ImageCollect

Qu’ont en commun les films Pitch Perfect (La note parfaite), Charlie et ses drôles de dames et Cocaine Bear? Ces longs métrages qui ont cartonné au box-office ont tous été produits par l’actrice Elizabeth Banks sous la bannière de Brownstone Productions, une boîte qu’elle a fondée en 2002 avec son mari, Max Handelman. Véritable touche-à-tout, l’actrice de 49 ans a aussi signé la réalisation de plusieurs longs métrages, dont son plus récent, Cocaine Bear.