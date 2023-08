Des Yankees aux Capitales: Greg Bird «excité» par la course aux séries

TROY, New York – Greg Bird aime drôlement le baseball. C’est ainsi qu’il se retrouvait, mardi soir, au coquet, mais plutôt tranquille stade de Troy, dans l’État de New York, pour son premier match avec les Capitales de Québec.

Rien à voir avec le Yankee Stadium, où le nouveau porte-couleurs des Capitales a déjà soulevé la foule à de nombreuses reprises avec notamment 21 circuits à domicile dans l’uniforme des Bombardiers du Bronx en saison régulière.

«J’aime jouer au baseball et d’être en mesure de le faire encore, c’est une bénédiction», déclarait simplement Bird avant l’affrontement de la Ligue Frontière entre les Capitales et les ValleyCats de Tri-City, au Joseph L. Bruno Stadium.

Il faut savoir que Bird n’a pas été épargné par les blessures au fil des ans. De 2016 à 2019, il a subi une déchirure du labrum de l’épaule droite, une intervention chirurgicale au pied droit, puis ce fut au tour d’une cheville et une fasciite plantaire au pied gauche. Mais Bird joue encore et ça le fait sourire.

«Il est heureux et souriant, a lui-même constaté le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, mardi. On ne le voit toutefois pas comme un sauveur. Ça reste qu’il n’a pas joué de l’été, on l’envoie un peu dans la gueule du loup. En raison de son passé, il représente un bel ajout.»

Pour ses débuts dans l’uniforme des Capitales, Scalabrini avait inséré Bird au huitième rang de la formation offensive. L’Américain de 30 ans patrouillait par ailleurs dans le champ gauche.

En direct de Troy, dans l’État de New York, voici le premier coup sûr de Greg Bird dans l’uniforme des Capitales. Réussi à sa première présence au bâton. - @CapitalesQuebec, @JdeMontreal, @JdeQuebec #GregBird pic.twitter.com/PkGBktxTYR — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) August 22, 2023

«On m’a dit que l’équipe avait besoin de quelqu’un pour aider, je suis un bon ami d’Evan Rutckyj, donc, je suis ici, a précisé Bird. Ce que j’aime le plus, ce sont les gens... Je suis excité de jouer, surtout dans une course aux éliminatoires.»

Dans un stade près de chez vous

Après le présent séjour de six matchs à l’étranger, c’est au Stade Canac, à Québec, que Bird tentera d’égayer les amateurs de baseball à compter de mardi prochain.

«De me retrouver avec un nouveau groupe, dans une nouvelle ville et une culture différente, ça me satisfait beaucoup», a confié l’athlète originaire du Colorado.

Malgré les nombreuses blessures ayant fait dérailler sa carrière dans les ligues majeures, il a encore la puissance nécessaire pour impressionner. Ayant totalisé 34 doubles et 35 circuits dans le baseball majeur, Bird espère encore avoir ce qu’il faut pour retourner un jour au plus haut niveau, mais ce n’est pas un objectif absolu.

«Je pense que lorsque tu joues au baseball, tu veux toujours être dans les ligues majeures, mais présentement, je veux simplement jouer et voir si je m’amuse», a-t-il dit.

Parmi les grands moments de Bird vécus au Yankee Stadium, il faut souligner un circuit survenu à domicile durant les éliminatoires. Une longue balle en solo frappée dans un gain de 1 à 0 contre le releveur Andrew Miller, des Indians de Cleveland, lors du troisième match de la série de division en 2017. Ce soir-là, le 8 octobre 2017 précisément, les 48 614 partisans rassemblés au Yankee Stadium considéraient Greg Bird comme un demi-dieu.

Au camp des Blue Jays

Plus récemment, soit en 2022, l’Américain s’était d’ailleurs joint à l’organisation des Blue Jays, avec une entente des ligues mineures, dans le but de se tailler une place avec l’équipe. Malgré deux circuits en 23 présences officielles au bâton lors du calendrier préparatoire, il avait été libéré dès le mois d’avril pour ensuite retrouver le club-école des Yankees, au niveau AAA, pendant environ trois mois.

C’est finalement dimanche que Bird, joueur autonome, a été embauché officiellement par les Capitales. Le club avait besoin de renfort après une blessure ayant mis fin à la saison du voltigeur québécois Marc-Antoine Lebreux. Puisque l'arrivée de l'ancien des Yankees dépasse la date limite des transactions, il doit absolument évoluer, selon les règles, à la même position que le joueur qu'il remplace, au champ extérieur dans ce cas-ci.

Digne d’un film

Au premier contact, Greg Bird peut sembler aussi charismatique que Kevin Costner. En se joignant aux Capitales de Québec, l’ancien des Yankees demeure toutefois l’acteur de sa propre histoire.

Dans le film Bull Durham, Costner incarne le personnage de Crash Davis, un vétéran des ligues mineures, qui vient donner un nouveau souffle au prometteur lanceur Nuke Laloosh. Concernant Bird, 30 ans, son séjour avec le club de Québec pourrait davantage servir à relancer sa propre carrière.

«J’aime moi-même pas mal tous les films de baseball, j’aime ce petit côté magique que possède le baseball, a indiqué Bird. Dans mon cas, c’est simplement un ami qui m’a demandé de l’aide et me voici. J’ai gardé la forme durant l’été. Donc, on va voir... Ces gars-là ont joué durant tout l’été. Je ne veux pas prendre la place de personne non plus. Je vais embarquer sur le terrain et donner ce que j’ai.»

Le lanceur Evan Rutckyj est celui qui a établi le contact avec Bird, les deux s’étant connus en 2011 au camp des recrues des Yankees. Sans jouer la grosse tête, Bird débarque donc avec l’équipe de Québec, prêt à écrire un nouveau chapitre. S’il peut être un acteur de soutien pour appuyer les David Glaude, Ruben Castro, Juremi Profar, Kyle Crowl et Justin Gideon, entre autres, il en sera très heureux.

À sa première présence au bâton dans l’uniforme des Capitales, Bird a d’ailleurs frappé un coup sûr, soit un simple au champ opposé.