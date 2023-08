Est-il préférable de rembourser plus vite son hypothèque ou de placer son argent?

Avec la hausse vertigineuse des taux d’intérêt, plusieurs se demandent s’ils ne devraient pas utiliser leurs liquidités pour accélérer le remboursement de leur prêt hypothécaire.

Mais ce n’est pas toujours la solution idéale. Dans certains cas, il sera en effet plus rentable d’investir son argent pour le faire fructifier, explique Antoine Auger, planificateur financier, IG Gestion de patrimoine. Ces conseils vous aideront à prendre la décision la plus appropriée dans votre cas.

Tenir compte des taux d’intérêt

Faut-il rembourser plus vite ou placer son argent? «Admettons qu’une personne effectue un versement anticipé sur son hypothèque qui lui permettra de la rembourser en totalité 10 ans plus tôt. Elle pourra donc épargner des milliers de dollars en intérêts», mentionne Antoine Auger.

Il ajoute toutefois que la réponse est nuancée et qu’il faut se garder de généraliser. En effet, on devrait tenir compte de différents facteurs, notamment du taux d’intérêt payé sur le prêt hypothécaire, mais aussi du profil d’investisseur et donc des rendements potentiels sur les placements.

«Si le taux d’intérêt sur le prêt est de 2% alors qu’on pourrait espérer des rendements de 4%, rembourser son hypothèque plus rapidement sera moins avantageux. En revanche, plus le taux du prêt est élevé, par exemple 6 ou 7%, et plus il sera intéressant de faire des versements anticipés», dit-il.

C’est d’autant plus vrai si le profil d’investisseur est de type prudent, au lieu de modéré par exemple, puisque les rendements sur ses placements seront certainement moins élevés.

La fiscalité sur les placements

Autre élément important qui entre en ligne de compte: la fiscalité applicable aux placements. «Le rendement issu d’une somme placée dans un CELI sera libre d’impôt. Dans ce cas, on pourrait donc obtenir 4% de rendement net. Mais si notre CELI est maximisé et que l’on dépose plutôt nos liquidités dans des placements non enregistrés, alors les rendements seront imposables et on n’obtiendrait plus que 2% net», illustre Antoine Auger.

En résumé, lorsque le profil d’investisseur est prudent, que le taux d’intérêt sur le prêt est élevé et que l’on investit dans des produits de placements non enregistrés, on aura avantage à rembourser son prêt hypothécaire rapidement.

Inversement, si on peut cotiser dans un CELI et que le taux d’intérêt sur le prêt hypothécaire n’est pas très élevé, il y aura peu de gains à le rembourser plus vite.

Le cas particulier des plex

De nombreux Québécois sont propriétaires de plex. Ils résident dans un logement et mettent les autres en location. Dans ce cas, plusieurs prêteurs autorisent les emprunteurs à créer des «tranches» ou des sous-comptes hypothécaires. Par exemple une première tranche représentera 40% du prêt et une deuxième tranche 60%.

«Dans ce cas, les intérêts seront déductibles pour la tranche ayant trait à la partie locative, mais pas pour l’autre. Dès lors, il sera intéressant de rembourser plus rapidement la tranche dont les intérêts ne sont pas déductibles, c’est-à-dire celui qui concerne le logement dans lequel on réside», recommande Antoine Auger.

Il conclut en rappelant que chaque situation est différente. Faites-vous conseiller et faites bien vos calculs avant de prendre une décision. Il faut aussi vérifier quelles sont les conditions de remboursement anticipé du prêt hypothécaire consenties par l’institution financière, afin d’éviter les pénalités.

EXEMPLES DE CAS:

Exemple 1:

· Taux hypothécaire de 6%

· Rendement d’un compte non enregistré de 2% net

· Clairement avantageux de rembourser l’hypothèque plus rapidement

Exemple 2:

· Taux hypothécaire de 2%

· Rendement CELI de 4%

· Clairement avantageux de placer son argent

Exemple 3:

· Taux hypothécaire de 6%

· Rendement de 4% à 6%

· Réponse plus nuancée, des scénarios de planification devraient être effectués.