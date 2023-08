Facultés affaiblies: trois ans de pénitencier pour avoir tué son amie en conduisant ivre à son anniversaire

Une infirmière qui a tué sa meilleure amie en prenant le volant complètement ivre, après une soirée festive, a admis regretter son manque de jugement et ses mauvaises décisions le soir du drame, avant d’écoper de trois ans de détention.

«Ma première sentence est à vie, c’est d’avoir à vivre avec la culpabilité d’avoir tué pour ma fête ma meilleure amie», a lancé mardi Stéphanie Tanguay, au palais de justice de Joliette, avant de prendre le chemin du pénitencier.

La femme de 38 ans a été reconnue coupable le mois dernier de conduite avec les facultés affaiblies et de négligence criminelle causant la mort de son amie Jasmine Charette.

Le soir du 7 novembre 2019, l’accusée avait célébré son 35e anniversaire en compagnie de la victime dans un resto-bar de Terrebonne. L’alcool coulait à flots et, malgré un état d’ébriété avancé, Stéphanie Tanguay était partie à la fin de la soirée au volant de son véhicule, avec à ses côtés son amie Jasmine.

Au procès de l’accusée, des images de leur passage au service au volant d’un Tim Hortons situé à une vingtaine de kilomètres du resto-bar avaient démontré sa conduite erratique.

Courtoisie

Violente sortie de route

On y voit la voiture circuler difficilement dans le stationnement, ratant l’entrée pour accéder au module de commande au volant et chevaucher des bordures de stationnement.

À peine deux minutes après leur départ, leur véhicule a fait une violente sortie de route, avant de percuter un ponceau. L’accusée a survécu, mais pas son amie.

L’enquête a révélé que Stéphanie Tanguay roulait à 96 km/h, alors que la vitesse permise était de 50.

Erik Peters / Agence QMI

Selon une analyse du prélèvement sanguin, son taux d'alcoolémie, deux heures après l’accident, était de 116 mg/100 ml de sang, soit près d'une fois et demie la limite légale.

«J’ai pris conscience de la dangerosité qu’occasionne la prise d’alcool sur la capacité à raisonner. Dans ma situation, ça aurait eu comme conséquence un enchaînement de mauvaises décisions, se résultant par un accident fatal», a dit en cour l’accusée, en s’exprimant pour la première fois depuis le début des procédures judiciaires.

Le père de Jasmine Charette s’est aussi adressé au tribunal, et a déploré l’irresponsabilité de l’accusée, qui a coûté la vie de sa fille, le privant ainsi de «sa joie de vivre».

«Je m'en veux»

Michèle Parsons, une amie de la victime qui était présente lors de la soirée festive, a dit pour sa part s’en vouloir pour le drame.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Voyant ses amies intoxiquées, elle avait fait promettre à Jasmine de ne pas prendre sa voiture ni d’embarquer avec Stéphanie.

«Je m’en veux tellement de ne pas l’avoir retenue, j’aurais dû essayer plus fort, être plus ferme», a écrit Mme Parsons dans une lettre lue à la cour.

Le juge a d’ailleurs déploré le fait que l’accusée ait justement fait fi de la mise en garde de son amie lui conseillant de ne pas conduire, ce qui, selon lui, «ajoute une turpitude morale».

Mais il a noté les regrets sincères de l’accusée, ses séquelles physiques et neurologiques ainsi que son risque de récidive faible.

«Même une peine de prison à vie n’effacerait pas la douleur vécue. Au-delà d’une certaine peine, on ne parle plus d’effets dissuasifs, mais bien de découragement à la réhabilitation», a conclu le juge Normand Bonin.

En plus de sa peine de 36 mois, l’accusée ne pourra pas conduire pendant cinq ans.

La Couronne suggérait une peine de cinq ans de détention, alors que la défense proposait 30 mois d’emprisonnement.