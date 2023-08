Hulk Hogan dévoile comment il a vaincu ses dépendances

Au fil d’une longue carrière décorée dans le monde de la lutte professionnelle, Hulk Hogan a misé sur son aura d’invincibilité, mais dans une récente entrevue, il a admis qu’un adversaire bien personnel lui a fait plier les genoux, soit sa dépendance aux médicaments antidouleur.

• À lire aussi: Une première couronnée de succès pour WWE Raw à Québec

• À lire aussi: Lutte: Jacques Rougeau enfin admis dans un temple de la renommée

• À lire aussi: Lutte : The Iron Sheik est décédé

Aujourd’hui âgé de 70 ans, celui qui a été maintes fois champion du monde dans la WWE et la WCW s’est confié au magazine Muscle & Health.

Dans cette entrevue, il est revenu sur les 25 opérations qu’il a dû subir pour soigner de nombreuses blessures. Même s’il est connu depuis longtemps que la lutte est un sport-spectacle basé sur un script, le corps n’en subit pas moins les durs contrecoups.

«Je suis tombé dans les pilules parce que j’ai dû endurer 25 interventions, dont 10 à mon dos, des opérations au visage après avoir reçu des coups de pied, des remplacements de genoux et de hanches, ainsi que des opérations à l’abdomen et aux épaules», a-t-il indiqué pour expliquer la source de ses problèmes de consommation.

Comme un chien avec son os

À force de passer sous le bistouri, le «Hulkster» a développé malgré lui une dépendance malsaine.

«Il y a cinq ou six ans, je ressentais une douleur folle, au point où j’étais incapable de fonctionner.

«J’avais besoin des médicaments à cette étape de ma vie, mais même quand la douleur s’est estompée, ils ont continué à me donner les mêmes médicaments. Ça s’est rendu au point où quand j’étais remis de ma dixième opération au dos, la pharmacie m’a appelé pour me dire que ma prescription était prête. Comme un chien avec son os, j’allais chercher tout ça», a-t-il expliqué.

Johnny Louis/WENN.com

De la volonté... et du cannabis

Hogan a mis du temps à réaliser que pour chasser ses démons, il lui faudrait compter sur sa propre volonté.

«Finalement, je me suis regardé et j’ai dit: je ne suis pas en douleur. Je n’ai pas besoin de ça. Mon corps a mal de toutes ces blessures de lutte, mais je ne suis pas non plus dans un état de douleur intolérable.»

Le légendaire personnage n’a pas caché qu’il s’est aussi appuyé sur le CBD, une molécule du cannabis, pour l’aider à tolérer la douleur. Il a aussi largué l’alcool de sa vie.

«Il y a sept mois, j’ai décidé de ne plus boire. J’étais dans un party du Nouvel An et je n’aimais pas ce que je voyais. Je me suis dit: j’en ai fini avec ça.

«Quant au CBD, j’étais confus parce que je n’en avais jamais utilisé. Je ne comprenais pas les bienfaits sur la santé en ce qui concerne le niveau d’énergie, la qualité du sommeil ou la capacité à aider à décrocher de l’usage de produits pharmaceutiques.»

Hogan affirme qu’il a perdu 40 livres depuis les changements apportés dans sa vie et il espère que dans les prochains mois, il pourra éviter une potentielle 11e opération au dos.