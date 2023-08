Il faut savoir se prémunir contre les successions problématiques

Vous avez correctement répondu ce matin à celle qui signait « Désemparée » et dont la mère était nommée bénéficiaire de la succession de son mari, lequel lui laissait une assurance de 20 000 $ et quelques meubles d’une part, mais aussi 38 000 $ de dettes accumulées.

Lui avoir dit de consulter son notaire et son comptable avant de refuser la succession était en soi une bonne chose. Mais une autre avenue est possible. Si sa mère est spécifiquement nommée comme bénéficiaire de l’assurance de 20 000 $, ce montant ne fait donc plus partie de la succession. Elle peut donc escompter cette prestation d’une part et refuser la succession d’autre part.

Par contre s’il n’y a pas de bénéficiaire spécifiquement nommé sur le contrat d’assurance, le produit de l’assurance fait alors partie de la succession et les bénéficiaires en seront donc les héritiers légaux. Et dans ce cas de figure, comme la succession est déficitaire, il y aurait lieu, soit de refuser la succession, soit de considérer une proposition aux créanciers. Mais pour plus de sûreté, elle devrait consulter un conseiller en insolvabilité.

VB

Comme je détiens le minimum d’informations sur ce cas, je lui transmets vos conseils en bloc en espérant qu’elle en tire profit.