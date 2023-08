Johnny Depp c. Amber Heard: qui dit vrai?

«Tout le monde parle... mais personne ne sait rien.»

C’est la phrase qui m’est venue en tête après avoir vu sur Netflix la fascinante série documentaire sur le procès le plus médiatisé des dernières années, qui a opposé Johnny Depp et son ex, l’actrice Amber Heard.

Cette série de trois épisodes, mise en ligne le 16 août, est déjà une des plus vues sur la plateforme.

Au moment du procès, tout le monde jugeait sans savoir. Et maintenant, tout le monde a une opinion sur cette série... même si personne ne sait exactement ce qui s’est passé dans l’intimité du couple riche et célèbre.

LE CIRQUE DES MÉDIAS SOCIAUX

Vous vous souvenez de ce procès: l’acteur poursuivait son ex pour diffamation, car Amber Heard avait écrit un témoignage dans le Washington Post dans lequel elle se disait victime de violences conjugales.

«C’est une menteuse!» criaient les uns. «Il est violent et dangereux!» criaient les autres. «C’est la preuve que le patriarcat protège les puissants!» affirmaient les unes. «C’est la preuve que les femmes aussi sont violentes et méchantes!» lançaient les autres.

La réalisatrice de la minisérie de Netflix a choisi de s’intéresser à tout ce «bruit» autour du procès, aux youtubeurs, tiktokeurs et commentateurs, et à tous ces messieurs et madame Tout-le-Monde qui ont fait sur les médias sociaux le «procès» de Johnny et Amber.

Emma Cooper a déclaré en entrevue à Variety: «En réalité, mon intention a toujours été que le film porte sur la conversation autour du procès. Je voulais m'éloigner du “Il dit / Elle dit” intrinsèque au procès, et je voulais juste parler de nous et de notre façon de communiquer, et de la façon dont nous regardons des événements qui n'ont pas grand-chose à voir avec nous.»

Et vous savez quoi? Ça fait peur.

La violence des propos qui ont circulé pendant ce procès sur les médias sociaux est inquiétante. La rapidité de jugement, par des gens qui disaient «Moi je sais» alors qu’ils ne savaient rien, est étourdissante!

S’il y a une chose que cette série prouve, c’est que le tribunal populaire est mille fois pire que le vrai tribunal.

Vous découvrirez en regardant la minisérie que le jury n’était pas séquestré.

L’avocate d'Amber Heard est convaincue que les membres du jury ont parcouru les médias sociaux et ont été influencés. Les avocats de Johnny Depp sont convaincus du contraire: les membres du jury, parce qu’ils ont prêté serment et se sont fait rappeler tous les jours par la juge de ne pas lire ou écouter d’infos au sujet du procès, n’ont pas été influencés.

On ne saura jamais. Mais une chose est sûre: ce n’est pas à monsieur et madame Tartempion de juger dans leur salon, c’est aux membres du jury, en se basant sur la preuve. C’est comme ça que le système fonctionne dans un État de droit.

NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS

Le plus désolant dans cette série documentaire, c’est d’entendre Depp et Heard raconter comment ils sont tombés follement amoureux l’un de l’autre, la passion qui les a unis pendant des années.

Quelle tristesse de voir des gens qui se sont tant aimés finir par se détester autant, et se déchirer autant devant des millions de gens!