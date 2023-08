La Classique Edgar-Théorêt permet au Panthéon des sports du Québec de poursuivre l’œuvre d’Edgar Théorêt de doter le Québec de son musée des sports. L’événement a été rendu possible grâce à l’appui des partenaires suivants : BFL CANADA, Sports Experts, UN Architecture/JMCI et Altar Construction. Les capitaines de la classique étaient Vincent Damphousse, Benoît Huot, Guy Carbonneau et Charles Hamelin.

Photos fournies par le Panthéon des sports

L’ambassadeur du Canadien, Vincent Damphousse, qui sera intronisé au Panthéon des sports le 6 novembre prochain et qui est l’un des capitaines de la Classique Edgar-Théorêt, est en compagnie de Jacques Baril, président du Panthéon des sports, et Daniel Binette, de BFL CANADA.

Hélène Roger, de UN Architecture et administratrice du Musée du Panthéon des sports du Québec, est en compagnie Raffaele Di Lillo et de l’ambassadeur du Canadien, Guy Carbonneau.

Sylvain Tremblay, directeur général de la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles, a salué Guy Carbonneau, membre du Temple de la renommée du hockey et du Panthéon des sports du Québec.

Cette année, huit légendes seront honorées, dont Charles Hamelin, entouré ici d’Alexandre Baril (Altar Construction), Joanie Blanchard et Marc-Olivier Prévost (Altar Construction).

Le président du Panthéon des Sports, Jacques Baril, a accueilli Richard Martin, de Sports Experts, Benoît Huot, intronisé en 2022 et aussi l’un des capitaines de la Classique, ainsi que Jean Thériault, de Sports Experts.

Le 32e Gala d’intronisation du Panthéon des sports aura lieu le lundi 6 novembre prochain. Michel Lacroix est en compagnie de Claude Mailhot et Richard de Carufel, administrateur du Panthéon des sports du Québec.

Le futur membre du Panthéon des sports Vincent Damphouse est en compagnie de Nicole Grégoire et de Pierre Plouffe, membre du Panthéon des sports.

Le sénateur Claude Carignan, troisième à partir de la gauche, est entouré de Normand Trudel, Yves Bellemare, du Panthéon des sports du Québec, Denis Pigeon, de PIREL, et Daniel Bigras.