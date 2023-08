Les nouveaux films de Denys Arcand et Monia Chokri seront présentés au Festival de cinéma de la Ville de Québec

Pour sa 12e édition, le Festival de cinéma de la Ville de Québec (FCVQ) déroulera son tapis rouge à plusieurs des films québécois les plus attendus de l’automne, dont les nouvelles œuvres de Denys Arcand, Monia Chokri et Sophie Dupuis.

Déjà annoncé, le nouveau long métrage de Sophie Dupuis, Solo, aura ainsi l’honneur d’ouvrir le bal, au Diamant, le 14 septembre, quelques jours après avoir été présenté en première mondiale au Festival de Toronto. La réalisatrice foulera le tapis rouge en compagnie de plusieurs vedettes de son film (Théodore Pellerin, Félix Maritaud, Anne-Marie Cadieux).

La comédie dramatique Simple comme Sylvain, de la réalisatrice Monia Chokri (Babysitter), aura aussi droit à une soirée de tapis rouge, le 16 septembre, en clôture du festival. Rappelons que Simple comme Sylvain, qui réunit à l'écran Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, a été lancé avec succès au Festival de Cannes en mai dernier.

Puis, le 29 septembre, ce sera au tour du réputé cinéaste Denys Arcand de faire escale dans la Capitale-Nationale pour présenter son nouveau film, Testament. Même si cette projection aura lieu deux semaines après la fin du festival, elle s’inscrit tout de même dans le cadre de la 12e édition de l’événement.

«Pour nous, l’occasion était beaucoup trop belle pour passer à côté de la chance de présenter le nouveau film de Denys Arcand, a souligné au Journal le directeur de la programmation du FCVQ, Paul Landriau. On voit cela comme un bonus pour les festivaliers. On est vraiment très honorés de pouvoir accueillir Denys Arcand à notre festival.»

250 films

La programmation du 12e FCVQ – la première concoctée avec son nouveau directeur général, le cinéaste Hugo Latulippe – rassemble 250 films, tous formats confondus, dont la moitié proviennent du Québec. Les projections auront lieu dans huit lieux différents, soit le Diamant, le Palais Montcalm, le Drague, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Cinéma Beaumont, le Ninkasi et la place D'Youville.

Parmi les primeurs, soulignons la présentation de Ma citée évincée, documentaire choc de Priscilla Piccoli et Laurence Turcotte-Fraser qui aborde la crise du logement. Les jours, un documentaire de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles (Une colonie) relatant le combat d’une jeune femme contre un cancer du sein, et Symphonie Pathétique, une série comique de Daphnée Côté-Hallé et Lysandre Ménard, seront aussi projetés pendant le festival.

Un prix Jean-Marc Vallée

Le nouveau prix du public Jean-Marc Vallée, nommé en hommage au regretté cinéaste québécois, sera inauguré pendant la 12e édition du festival. Des projections de ses films C.R.A.Z.Y. et Wild auront lieu respectivement sur la place D’Youville et au Diamant, en présence de plusieurs proches et collaborateurs du réalisateur, dont son fils, Alex Vallée, la comédienne Danielle Proulx et le directeur photo Yves Bélanger.

Soulignons aussi le retour, après une pause de quatre ans, des projections extérieures gratuites sur la place D’Youville. Plus d’une trentaine de films y seront projetés pendant la durée du festival, du 13 au 17 septembre. On pourra y voir notamment la comédie musicale Grease en version karaoké, avec les paroles à l'écran.

Invitée d'honneur du festival cette année, l'actrice Christine Beaulieu offrira quant à elle à une classe de maître animée par Hugo Latulippe.

►On peut consulter la programmation du 12e FCVQ sur le site de l’événement: www.fcvq.ca