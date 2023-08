Limiter le nombre d'étudiants étrangers pour réduire la pression sur le marché immobilier

OTTAWA – Confronté à une crise du logement aiguë, le ministre fédéral du Logement considère l’idée de limiter le nombre d’étudiants étrangers admis au pays chaque année pour enlever de la pression sur le marché locatif.

«C’est une des options que nous devons considérer», a dit le ministre Sean Fraser depuis Halifax où le cabinet Trudeau est réuni cette semaine pour préparer la rentrée parlementaire.

Lui-même ministre de l’Immigration jusqu’au 26 juillet dernier, M.Fraser a expliqué qu’il n’y a actuellement aucun quota d’entrée pour les étudiants étrangers. Ceux-ci ne sont pas non plus inclus dans le plan fédéral d’accueillir 500 000 immigrants par an puisque ce chiffre n’inclut que les résidents permanents.

Augmentation fulgurante

Contrairement au permis de résidence permanente, les visas étudiants sont délivrés à la demande. Et celle-ci a connu une «croissance explosive» en très peu de temps, a souligné le ministre. L’an dernier seulement, le Canada a accueilli 800 000 étudiants étrangers.

Au Québec, alors qu’il y avait 2 899 étudiants étrangers dans le réseau collégial en 2009-2010, il y en avait 16 505 en 2019-2020, d’après les données du ministère de l’Éducation. Dans les établissements universitaires, le nombre d’étudiants internationaux a presque doublé entre 2009-2010 et 2019-2020, passant de 24 504 à 48 406.

Le flux d’étudiants étrangers en Ontario a augmenté de façon encore plus brutale : leur nombre a bondi de 342% dans les listes d’inscription des 24 collèges publics de la province entre 2012 et 2020.

Le ministre Fraser estime que tout ceci nécessite une «sérieuse réflexion», sachant que le programme de visa d’étude n’a pas été pensé pour une hausse aussi fulgurante et que tous ces jeunes doivent se loger dans des villes qui font face à une forte pression immobilière.

«Si [les institutions d’enseignement postsecondaire] continuent de faire venir des étudiants en nombres records, elles devraient faire partie de la solution en s’assurant qu’ils ont un endroit où se loger», a-t-il dit.

Villes sous pression

Au Québec, en 2019-2020, 72% des étudiants internationaux étaient à Montréal, contre 5% au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4% en Estrie et dans le Bas-Saint-Laurent, 3% dans la Capitale-Nationale et 12% ailleurs. Et partout le taux d’inoccupation tourne autour de 1%.

Dans le Bas-Saint-Laurent, la situation est telle que le Bureau du registraire de l’Université du Québec à Rimouski a averti en mai que 200 à 400 étudiants internationaux ne pourront pas venir à la rentrée faute de logement.

Dans ce contexte, la Fédération étudiante du Québec réclame urgemment un chantier en habitation étudiante. Elle prévient que le manque de logements abordables risque de freiner l’accès aux études et de nuire au recrutement d’étudiants étrangers qui représentent une manne économique pour les institutions d’enseignement.

Main-d’œuvre bon marché

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain appelle le gouvernement du Québec à rehausser les seuils d'immigration à 60 000 nouveaux arrivants par année, sans compter les étudiants internationaux.

Pour le président de la Chambre, Michel Leblanc, «l'apport des étudiants internationaux est stratégique pour le Québec» car leur venue est un moyen «d'assurer un flux de main-d'œuvre qualifiée et intégrée pour notre économie».

Le gouvernement du Québec lui-même considère ces étudiants comme «un facteur important d’accroissement du capital humain et de la richesse collective», lit-on dans le Portrait statistique Les étudiants internationaux à l’enseignement supérieur.

Le permis d’étude est en effet une porte d’entrée de choix vers le marché du travail. À l’échelle du pays, entre 2008 et 2018, le nombre annuel de nouveaux titulaires de Permis de travail postdiplôme a augmenté de plus de six fois, pour passer de 10 300 à 64 700 et les trois quarts des détenteurs de ces permis ont trouvé un emploi, selon Statistique Canada.

Pas riches

Toutefois, ces jeunes travailleurs sont pour la plupart diplômés dans des secteurs bien précis et sont très loin de répondre à l’ensemble des besoins en main-d’œuvre du pays : la plupart obtiennent un diplôme d’étude collégiale en commerce, gestion ou administration publique, d’après les données fédérales.

Avec ces diplômes en poche, ils touchent de très petits salaires. Leur revenu médian annuel était d’à peine 26 800$ en 2018 à l’échelle du pays, et de 23 200$ au Québec, d’après Statistique Canada.