MLB : les White Sox de... Nashville?

Le propriétaire majoritaire des White Sox de Chicago, Jerry Reinsdorf, est bien au fait que le bail de location du Guaranteed Rate Field viendra à échéance dans six ans et il prépare déjà l’avenir, sauf que l’une des options s’offrant à lui risque de faire sursauter les partisans locaux.

D’après le site chicagobusiness.com, l’homme d’affaires de 87 ans souhaite voie l’équipe évoluer dans un autre stade, que ce soit ailleurs dans la Ville des vents ou carrément dans un autre marché. Reinsdorf pourrait également décider de vendre ses parts et se concentrer sur une autre de ses propriétés, les Bulls de Chicago, selon la même source. Conséquemment, les plans de l’organisation risquent d’être modifiés en cours de route.

Néanmoins, pour la concession se trouvant dans le peu réputé et très dangereux South Side, un déménagement semble la solution privilégiée à moyen terme, même si la planification en est aux étapes préliminaires.

«Nous n’avons pas tenu de discussions au sujet de notre bail, mais avec six années à écouler, il est normal que vienne à un moment donné le temps de commencer à parler de cela, a affirmé le porte-parole des Sox Scott Reifert au magazine "Sports Illustrated". Les conversations devraient avoir lieu avec la Ville, l’Illinois Sports Facilities Authority [gestionnaire du stade actuel] et l’État quant à la vision, aux opportunités et au futur.»

Nashville a figuré assez souvent dans les lieux mentionnés lors de rumeurs de déménagement de certaines concessions, notamment les Athletics d’Oakland. Cependant, ceux-ci ont plutôt l’intention de jouer à Las Vegas, où ils veulent faire construire leur nouveau domicile pour 2028.