«OD Andalousie»: 20 ans, l’âge de la sagesse pour OD

Après le fiasco de l’an passé, les créateurs d’Occupation Double ont voulu, pour les 20 ans de l’émission, repartir en neuf et marquer une séparation franche entre sa «nouvelle vision» et les événements qui se sont produits l’an passé.

Les gestes de certains participants avaient notamment provoqué la sortie des ondes en catastrophe de l’émission, en plein cœur de saison, et un retour plus ou moins réussi pour la conclusion de cette dernière.

Parlant carrément d’«un retour aux sources», l’équipe des productions J et celle de son diffuseur, Bell Média, ont tenté cette année d’aligner les étoiles pour instaurer un changement de culture au sein de l’écosystème OD, qui en est à sa 7e saison sur Noovo, et sa 17e en tout.

Dès le début des auditions, il y avait une volonté ferme de se tenir loin de la «clique des influenceurs», a souligné celui qui a chapeauté les auditions cet été, Jean-Philippe Perron, qui est aussi idéateur et concepteur au développement pour les Productions J.

«On a ajusté notre prisme à travers lequel on voit les candidats», a-t-il dit.

«Il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui se sont présentées en audition et on a choisi les candidats auxquels on était le plus attachés et auxquels on croyait», a-t-il ajouté, mardi après le dévoilement des candidats et des premières twists.

Il a aussi insisté sur l’intérêt de la production de mettre en scène des jeunes gens normaux, «très boys next door et girls next door», qui ne se connaissaient pas ou qui ne connaissaient pas d’anciens participants. Tous les candidats ont été sélectionnés selon leur «intérêt réel à trouver l’amour», a poursuivi l’idéateur.

Rappelons qu’à leur sortie des maisons, les candidats seront encadrés par l’agence de créateurs de contenu Jinfluence. Par contre, aucune tournée des bars n’a pour l’instant été annoncée.

Nouveau son, nouveau souffle

La refonte de la chanson d’introduction, assurée par FouKi, devrait aussi être produite en une version longue un peu plus tard cet automne. Par ailleurs, il y aura un premier duo d’animateurs constitué d’Alicia Moffet, qui devient aussi la première femme à la barre de cette téléréalité, et de son conjoint Fred Robichaud.

À noter que les rencontres de couple devraient aussi être davantage mises de l’avant à OD Andalousie.

D’ailleurs, dès le début de l’aventure, les 11 garçons auront chacun un moment en tête-à-tête avec une fille de leur choix, et ce, avant même de fouler le tapis rouge. Ce sera ensuite aux huit filles de déterminer qui entrera officiellement dans la maison des gars.

Deux garçons et deux filles supplémentaires devraient également faire leur entrée dans les maisons, après le tapis rouge, mais dans les premières semaines de l’aventure.

Si on dénombre deux charpentiers-menuisiers chez les messieurs, on compte aussi cette année un médecin de famille, un étudiant en architecture, un directeur financier et un analyste en assurance vie.

Chez les dames, quatre infirmières-cliniciennes, ou étudiantes au baccalauréat en soins infirmiers, partageront pour leur part leur maison avec une analyste en actuariat, une travailleuse sociale et une étudiante en psychologie.

«Cette année nous avons des candidats avec une intelligence différente, qui ont des sujets de conversations différents», a souligné Jean-Philippe Perron, précisant qu’il y aurait bien entendu encore du drame et des twists et que malgré leur profil, «ça reste des jeunes de leur époque».

Autre nouveauté pour consolider le nouveau virage insufflé à la téléréalité, l’équipe d’OD s’est munie d’une commissaire à l’éthique, qui sera présente sur place en tout temps. Me Chanel Sterie est avocate chez BLG et exerce dans tous les domaines du droit du travail et de l’emploi. Elle a rédigé en partie le rapport de l’honorable Louise Arbour sur les inconduites sexuelles et le harcèlement dans les Forces armées canadiennes et au ministère de la Défense.

En tout, c’est une centaine de personnes qui travaillent à destination et une cinquantaine d’autres qui gardent le fort au Québec.

Le tapis rouge d’OD Andalousie sera présenté sur les ondes de Noovo, le 17 septembre prochain, à 18 h 30.

L’aventure OD débutera officieusement le 10 septembre prochain avec OD Andalousie: En route vers OD, animée par Félix-Antoine Tremblay, qui recevra Jay Du Temple pour la passation du flambeau. Anne-Marie Withenshaw, Alex Perron, FouKi et Éléonore Lagacée seront également au rendez-vous pour les préparatifs.

Les Vendredis OD reviennent pour leur part sur la chaîne à partir du 22 septembre. Félix-Antoine Tremblay recevra l’exclu de la semaine et discutera avec Kim Lévesque-Lizotte et Marie-Claude Savard à tour de rôle, en plus de recevoir des invités surprises.