Orgo-Life: méfiez-vous de la pseudoscience des «Medbed», prévient un expert

Un expert met en garde le public contre les soins bidon des Medbed vendus par une entreprise prenant de l’ampleur au Québec et dont l’«efficacité» des traitements ne reposerait sur aucune preuve scientifique.

«C’est du n’importe quoi! Ça ressemble à de la science, mais ce n’est pas le cas. C’est de la pseudoscience basée sur des notions intuitives d’une force vitale qui n’existe pas», prévient Jonathan Jarry, communicateur scientifique à l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.

Il commentait ainsi les produits vendus par l’entreprise Orgo-Life située à Magog, en Estrie. Celle-ci vend plusieurs objets avec des cristaux à gros prix. Leur prétendue technologie utiliserait notamment l’énergie quantique qui «grandit de jour en jour au niveau moléculaire grâce à l’énergie de la vibration», explique vaguement la compagnie sur son site web.

«On voit une douzaine de références ésotériques et pseudomédicales qui sont compactées pour créer des amalgames. [...] Ils utilisent des termes comme les chakras ou les méridiens qui n’existent pas non plus. Les produits ne font aucun sens scientifiquement», alerte M. Jarry, titulaire d’une maîtrise en biologie moléculaire.

Médaillon pour l’amour ou vos... intestins

Parmi les produits vedettes d’Orgo-Life, on trouve des pyramides énergétiques à des prix allant de 180$ à 1000$ qui peuvent protéger votre maison. Il y a aussi des «médaillons de protection» pour un montant de 72$ qui peuvent supposément «attirer l’âme sœur» ou encore aider avec les «malaises de vos intestins».

Les Medbed sont désormais le nouvel appareil que promeut Orgo-life. La compagnie compte plus de 25 représentants qui offrent cette pseudoscience à travers le Québec. Le directeur marketing de l’entreprise, qui se surnomme «Arunda Sli» en ligne et dont le véritable nom est le controversé Mario Antonacci, promet que cet item peut aider à «avoir une meilleure vision» ou «attirer l’harmonie».

Toutefois, selon l’expert en science, dépenser pour se coucher dans ces lits avec des pierres, dont une séance de 90 minutes coûte 135$, équivaut toutefois à jeter de l’argent par les fenêtres.

«Ça m’inquiète parce qu’il y a toujours des risques liés à cette pseudoscience en santé qui n’est pas gratuite, explique Jonathan Jarry. En plus, la pseudomédecine va souvent éloigner les gens de la vraie médecine, qui elle au moins est basée sur la science avec les risques et les bénéfices. Ma crainte est surtout de voir des gens avec de gros problèmes qui vont attendre d’aller voir leur médecin parce qu’ils essaient par exemple ces soins énergétiques.»

Sous la loupe des autorités

Santé Canada a confirmé au Journal qu’il examine les produits d’Orgo-Life, en ce moment, pour déterminer si l’autorisation de leur ministère est requise pour la vente de ceux-ci. L’organisation fédérale assure qu’elle prendra des «mesures appropriées au besoin», sans révéler plus de détails.

«Santé Canada n'a pas reçu de demande d'homologation d'un dispositif médical de la part d'Orgo-Life», indique Joshua Coke, responsable des relations pour le ministère.

De son côté, le Collège des médecins du Québec (CMQ) affirme qu’il ne peut se prononcer sur l’efficacité des produits vendus par Orgo-Life. L'ordre professionnel ajoute ne pas pouvoir révéler s’il a reçu des plaintes concernant l’entreprise.

«Cela dit, un employé d’une entreprise qui vend des produits ne peut pas établir un diagnostic ou établir un plan de traitement pour une personne en particulier» précise une porte-parole du Collège, Leslie Labranche.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) invite à ce sujet les personnes qui le souhaitent à déposer une plainte pour pratique illégale de la médecine au CMQ .

Il fuit nos questions

Notre représentant a contacté Mario Antonacci, alias Arunda Sli sur les réseaux sociaux, pour qu’il nous explique la technologie qu’il a lui-même développée pour Orgo-Life. Celui-ci s’est fait avare et a préféré raccrocher le téléphone.

«C’est une technologie qu’on vend de l’air (sic) et ça fait du bien. Les vibrations, c’est de l’air, a répété M. Antoacci, de manière confuse. [...] S’il y en a qui pensent que ça ne fonctionne pas scientifiquement, tant mieux!»