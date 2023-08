Sécurité routière: une amende salée pour Chrystia Freeland

La vice-première ministre du Canada n’a pas de véhicule, mais elle risque de se souvenir longtemps de son passage sur l'autoroute en Alberta.

Chrystia Freeland a été intercepté par les policiers sur l’autoroute entre Grande Prairie et Peace River, la semaine dernière, selon le «Toronto Sun».

«La vice-première ministre a été interpellée pour avoir conduit à 132 km/h alors qu’elle voyageait entre Grande Prairie et Peace River, a dit la porte-parole de la police de l’Alberta, Katherine Cuplinskas. Elle conduisait une voiture de location.»

La porte-parole a précisé que le montant de la contravention s’élevait à 273 $.

Les limites de vitesse sur l’autoroute 2 vont de 60 km/h à 110 km/h, selon l’endroit de la province où se trouve l’automobiliste.

Chrystia Freeland, députée de Toronto-Centre, a récemment été cité en train de se moquer de l’idée de posséder une voiture, lorsque questionnée sur la hausse du prix de l’essence.

«Un fait qui choque encore mon père, c’est que je ne possède pas vraiment de voiture, avait-elle dit. Je vis à 300 mètres du métro le plus proche. Je marche. Je prends le métro. Je fais marcher mes enfants et je leur fais faire du vélo. C’est plus sain pour notre famille.»