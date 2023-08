Tranche de vie pas piquée des vers!

Si vous vous rappelez les directives données aux automobilistes, il est mentionné qu’il est très dangereux de texter ou de parler au téléphone en conduisant. Alors j’aimerais qu’on m’explique comment il se fait que soit permis ce que j’ai vécu dernièrement.

Par un superbe matin de juin, j’avais quelques courses à faire à la pharmacie, à la SAQ ainsi qu’à mon Marché Metro. Au lieu de m’y rendre à pied, vu la quantité de courses à faire, j’ai décidé de prendre la voiture.

Une fois rendue au centre commercial, je me stationne à côté d’un superbe VUS de marque Porsche Cayenne. Une jeune femme est bien installée derrière le volant et elle texte. Jusque-là pas de problème puisqu’elle ne roule pas, mais le moteur continue de tourner. Je signale que la journée était chaude à souhait, donc pas besoin de faire tourner le moteur pour maintenir une bonne température dans l’habitacle.

Je me stationne et je pars faire mes courses. Ce qui a dû me prendre environ une heure en tout et pour tout. Je reviens donc de mes courses et la demoiselle est encore là, assise dans son VUS à texter, et le moteur tourne encore. Pourquoi laisser tourner son moteur ainsi ? Ne sait-elle pas que la planète est déjà assez polluée merci ?

Mais mon histoire ne s’arrête pas là. Oh que non ! Après avoir démarré mon véhicule, je me dirige vers le coin du centre pour en sortir, quand je suis stoppée par une douzaine de voitures attendant à la queue leu leu, moteur en marche évidemment, pour se faire servir à l’auto au Tim Hortons. Allô la pollution, multipliée cette fois par le nombre de voitures en attente d’être servies.

Dernier élément perturbant de ce petit périple dans ma vie, somme toute assez ordinaire, alors que je démarrais sur le feu vert, juste à côté de moi a démarré un autre VUS avec un monsieur au volant cette fois-ci, lequel tout en roulant mangeait son sandwich à pleine bouche tout en tenant son café dans son autre main. Bizarre quand même tout ça vous ne trouvez pas ?

M.R.

Ce n’est pas pour rien qu’on en est rendu là dans la destruction de notre planète Terre. Tant et aussi longtemps que notre « MOI et mes droits » prendra toute la place, il n’y aura aucun espace disponible pour réfléchir à comment on fait pour stopper la machine et prendre les moyens nécessaires pour adopter de nouvelles habitudes de vie saine dans tous les secteurs de nos existences. Sans oublier que tout un chacun d’entre nous est concerné !