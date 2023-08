Trudeau est en train de perdre la confiance de son caucus

Le remaniement que Justin Trudeau a effectué le 26 juillet dernier aurait dû normalement lui permettre de remonter dans les sondages et redonner confiance à son caucus.

Le premier ministre constate après un mois que ce n’est pas le cas. Les intentions de vote n’ont pas bougé en faveur du chef libéral et on sent que les élus du PLC ne sont pas contents du tout.

Après près de huit ans au pouvoir, Justin Trudeau passe par le même chemin que ses prédécesseurs. Cependant, comme il veut être du prochain rendez-vous électoral, il devra trouver une manière de remettre son parti sur les rails rapidement.

La peur

De plus en plus d’élus libéraux parlent dans les médias sous le couvert de l’anonymat. Clairement, il y a un malaise dans les troupes de Justin Trudeau.

Évidemment, il y a ceux qui sont déçus de ne pas avoir de limousine, mais il y a ceux aussi qui ne comprennent pas les choix du premier ministre.

Personne n’est capable d’expliquer pourquoi David Lametti a perdu son poste. Également, pourquoi Bill Blair obtient une promotion à la Défense nationale quand ce dernier a mal paru dans le dossier de l’ingérence chinoise dans notre système démocratique.

La déception du remaniement vient se mêler aux mauvais sondages. Les députés libéraux commencent à prendre conscience des pertes qui pourraient toucher leur formation politique lors du prochain scrutin.

Du temps

Pour Justin Trudeau, son meilleur allié présentement, c’est le temps. À moins d’une surprise énorme, il n’y aura pas d’élections cet automne.

Ainsi, les libéraux ont encore le temps de présenter une nouvelle image aux Canadiens.

Probablement que de proroger le Parlement et faire un nouveau discours du Trône leur permettrait de mettre le compte à zéro.

Cependant, M. Trudeau n’a pas 100 ans devant lui. Il faut que les aiguilles dans les intentions de vote bougent en sa faveur à court terme.

Sinon, son caucus pourrait lui donner son 4%.