GÉLINAS née BOILY, Francine



À l'hôpital Notre-Dame, le 11 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée Madame Francine Boily, épouse de Monsieur Réal Gélinas et grand-mère de feu Héloïse.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie (Richard Joly), Rémi, Jean-François (Geneviève Bisson), ses petits-enfants, Francis, Samuel, Pascale, Laurence. Elle laisse également son frère Lauréat et ses soeurs Jacqueline Latour, Gisèle Houdayer, Josée (Martin Néron), sa belle-soeur Thérèse Boily, ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis rencontrés tout au long de sa vie par son travail et son bénévolat.La famille vous accueillera àle vendredi 1er septembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célebrées en l'église Sainte-Maria-Goretti, 16228 terrasse Maria-Goretti, Montréal. le samedi 2 septembre à 10h30. Prière de vous rendre directement à l'église.