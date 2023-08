BADEAU, Bernard



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, le 28 juin 2023 est décédé à l'âge de 74 ans, Monsieur Bernard Badeau, conjoint de Madame Ann Henchey, demeurant à Contrecoeur.Monsieur Bernard Badeau laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son frère Richard (Monique), sa soeur Micheline (Michel Boisclair), ses beaux-frères et belles-soeurs famille Henchey : Lloyd (Réjeanne Bernard), Mark (Jeannette Malette), Monica, Steve, Peter (Nathalie), John (Grace) et Éric (Alice), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon4967 LEGENDRE, CONTRECOEURTél: (450) 587-2233le samedi 26 août 2023 à compter de midi, suivra d'une liturgie de la Parole à 15h.L'inhumation au columbarium du Cimetière des Saints-Anges de Sorel-Tracy aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire en don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.