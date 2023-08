RICHARD, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Pierre Richard, époux de Madame Johanne Boilard, survenu le 16 août 2023 à l'âge de 71 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mélanie (Rémi Cormier) et Bruno (Kim Bhérer), cinq petits amours Joanie, Olivier, Anthony, Alexi et Samuel ainsi que son beau-frère Jean-Claude Boilard (Diane Petit). Il laisse également dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie/ Athos situé au 6700 Beaubien Est à Montréalle dimanche 27 août 2023 de 13h à 16h.En lieu des fleurs, un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié en l'honneur de Pierre.