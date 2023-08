ISABEY, Lucien



Le 9 août 2023, est décédé Lucien Isabey à l'âge de 88 ans.Prédécédé par son fils Roland et par son ex-épouse Colette Bélanger, il laisse dans le deuil sa conjointe Yolande Cliche, son fils Raymond (Lisa Peck), ses petits-enfants William, Michael et Anna (Cody Gonsalves), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 août de 9h30 à 10h30 à l'église des Saints-Anges de Lachine, 1400, boul. Saint-Joseph (coin 15e avenue), Lachine, H8S 2M8; la cérémonie des funérailles aura lieu à 10h30, suivie de la mise en niche au Columbarium des Saints-Martyrs-Canadiens adjacent à l'église. Par la suite, une réception aura lieu à la Salle Albert-Simard, adjacente à l'église et au Columbarium.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Lasalle en mémoire de Lucien Isabey serait apprécié.