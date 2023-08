GAGNON, Nicole



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Nicole Gagnon, survenu le 12 août 2023, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de monsieur Gérald Gravel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Diane (Jean-Claude) et Lucie (Kevin), son frère Serge (Nicole), ses neveux et nièces Émile, Vincent (Emilie), Philippe, Mila, son petit prince Tony, Marie-Christine (Roberto), Sylvain et Chantal (Roger), ses beaux-frères et belles-soeurs Danielle (Guy), ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Sérénité.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Maison de la Sérénité.