André Tourigny et les Coyotes : le contrat se prolongera

Les Coyotes de l’Arizona ont donné un beau vote de confiance à leur entraîneur-chef André Tourigny, car ils lui ont accordé une prolongation contractuelle de trois ans, mercredi.

L’homme de 49 ans dirigé les «Yotes» lors des deux dernières campagnes. Il a maintenu un dossier de 53-90-21 à la barre de l’équipe. La décision du directeur général Bill Armstrong est peu étonnante, car il avait louangé les mérites de son instructeur. Ce dernier a pour sa part exprimé sa joie quant à son retour derrière le banc.

«La structure mise en place par notre groupe de gestion a dynamisé notre formation. Je suis également chanceux de compter sur un personnel d’entraîneurs de qualité. C’est un privilège et un plaisir de travailler quotidiennement avec eux. En plus, nos employés de la haute performance, du développement, de la médecine et de l’équipement ont accompli un excellent boulot pour prendre soin de nos joueurs. C’est le meilleur environnement auquel vous pouvez rêver», a affirmé Tourigny dans un communiqué.

«Je suis également très choyé d’œuvrer avec notre groupe de joueurs. Leur dur labeur et leur engagement à l’égard du club dans les deux dernières années ont mis en place les fondations de notre culture d’entreprise.»

Quelques semaines auparavant, Armstrong avait souligné la contribution du pilote en termes élogieux. «Il a très bien fait lors de la phase 1, avait affirmé le DG au site web de la Ligue nationale. Il a réussi à vendre son plan aux joueurs. Les joueurs ont acheté la culture et il les a convaincus de compétitionner chaque soir.»

Avant d’être embauché par les Coyotes, Tourigny a occupé le poste d’adjoint à l’entraîneur-chef avec l’Avalanche du Colorado (2013 à 2015) et les Sénateurs d’Ottawa (2015-2016). Il a aussi dirigé les Huskies de Rouyn-Noranda (2003 à 2013), les Mooseheads de Halifax (2016-2017) et les 67’s d’Ottawa (2017 à 2020) dans le hockey junior.