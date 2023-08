Arrêtez d’exposer vos enfants aux pédophiles!

Dès leur naissance, Emma et Noah se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ils sont la fierté de leurs parents. Leur quotidien est ainsi révélé sur la place publique sans méfiance. Un exhibitionnisme virtuel, mais dont les impacts résonneront durant toute leur vie dans le monde réel.

Savez-vous que huit parents sur dix partagent les moments intimes de leurs enfants à des abonnés qu’ils n’ont jamais rencontrés? Bien que ces images et ces vidéos soient de beaux souvenirs qu’ils souhaitent partager avec les gens qu’ils aiment ou apprécient, il n’en demeure pas moins que ce sont des données qu’ils offrent en pâture aux pédophiles et aux fraudeurs.

Avec l’intelligence artificielle et l’hypertrucage, l’image et la voix de ces enfants pourront servir à de la production pédopornographique. Par la technique du vieillissement, ils seront réutilisés pour commettre des fraudes en tout genre, des vols d’identité, des films pornos, etc.

Imaginez l’impact quand ces enfants découvriront qu'ils sont dans un contenu pornographique ou que cela leur soit révélé par un groupe d’amis du secondaire, voire un employeur. Imaginez que leur identité ait été utilisée pour commettre des fraudes, des vols.

Protégez la vie privée virtuelle de vos enfants comme vous le feriez dans le monde réel, car les technologies n’ont pas fini d’évoluer et pas forcément pour le mieux de l’humanité.

Science sans conscience

On ne peut pas compter sur l’autorégulation de ces entreprises qui créent ces technologies, et encore moins sur leur sens de l’éthique. Seul l’argent compte. Mais je suis toujours surprise par le génie et la stupidité des algorithmes. Parfois, j’ai l’impression qu’ils sont créés par des concepteurs brillants mais complètement déconnectés de la réalité et incapables de visualiser les impacts de leurs joujoux sur le terrain.

Lors de mes discussions avec certains de ces concepteurs, j’ai pu constater cette déconnexion avec la réalité. Ils devraient s’allouer des spécialistes en sciences sociales qui les aideraient à mieux adapter leur création à la réalité humaine, au lieu de rester dans leurs bulles virtuelles, totalement inconscients des bombes qu’ils sont en train de créer. En plus, ils croient agir pour le bien de l’humanité.

Comme le disait si justement Rabelais, «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme».

Criminalisation de la représentation

Au Canada, il n’existe toujours pas de loi sur l’hypertrucage, et donc aucune accusation ne traite spécifiquement de la pornographie juvénile générée par les technologies. Les procureurs doivent piger à même les infractions de pornographie juvénile, de diffamation ou de fraude d’identité.

En fait, le système de justice attend après la jurisprudence, et le gouvernement Trudeau dort au gaz. Il était plus important pour le premier ministre de légaliser le cannabis que de contrer cette nouvelle forme de criminalité qui inonde l’espace virtuel.

Dans le Code pénal français, la représentation pornographique d’un mineur est criminalisée. Par conséquent, à partir du moment où le personnage, qu’il soit réel ou pas, a l’aspect d’un mineur, il y a commission d’un crime. Intelligent, non?