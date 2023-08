«C'est un gâchis»: la nouvelle station Mont-Royal ciblée par deux actes de vandalisme similaires en quelques jours

La police de Montréal enquête sur deux épisodes de vandalisme en quelques jours visant l’édicule de la station Mont-Royal, récemment remis à neuf.

Les passants sur l’Avenue du Mont-Royal ont pu apercevoir mardi l’édifice donnant accès au métro et une partie du sol recouvert de coulisses de peinture blanche.

«J’étais allé m’acheter des livres. Je sortais de la station de métro bien normalement, et là j’ai vu le plancher blanc avec des traces de souliers dans la station et à l’extérieur», raconte Joshua Gariépy, 19 ans, qui étudie au Cégep du Vieux Montréal.

«C’est la première fois vraiment que je vois autant de vandalisme dans une station de métro, ajoute le jeune homme. C'est sûr que c'est un gâchis.»

Le méfait s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi, confirme Société de transports de Montréal (STM).

«C’était correct quand on a fermé [pour la nuit]. Quand on a rouvert, on a pu observer qu’il y avait eu ce vandalisme», explique Isabelle Tremblay, porte-parole de la STM.

Cette dernière précise qu’un geste similaire a également eu lieu sur le même édicule dans la nuit du 15 au 16 août. «C’est le même type de graffiti», soutient-elle.

La direction Sûreté et contrôle de la STM et le Service de Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont conjointement ouvert une enquête sur les événements.

«La STM déplore le vandalisme sur ses installations car elle est soucieuse d’offrir un environnement propre et convivial à sa clientèle», a déclaré Mme Tremblay.

Plus de 700$ par nettoyage

La STM avait nettoyé une partie des dégâts mercredi au passage du Journal. Elle prévoit normalement de24 à 48 heures pour retirer des graffitis de ses installations.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On utilise un camion pompe pour déplacer de l’équipement à pression qui permet d’enlever les graffitis», explique Mme Tremblay.

Chacune de ces opérations, estime-t-elle, coûte environ 750$, tout dépendant de l’étendue des dégâts.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Plusieurs images du gâchis ont été partagées sur les réseaux sociaux.

«Est-ce du vandalisme ou de l’art abstrait?», a commenté à la blague un utilisateur de Reddit.