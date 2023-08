«Choquant» et «alarmant»: des acteurs du milieu scolaire et experts dénoncent l’ampleur de la pénurie d’enseignants

«Complètement fou», «choquant», «alarmant». L’ampleur de la pénurie d’enseignants indigne des acteurs du réseau scolaire et des experts, qui n’en reviennent pas qu’on soit rendu à se demander s’il y aura bel et bien un adulte dans chaque classe à la rentrée.

Selon le plus récent bilan du ministère de l’Éducation, il restait la semaine dernière 8558 postes d’enseignants à combler, une situation pire que l’an dernier.

«C’est choquant, c’est énormément de gens», laisse tomber Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec.

«On est rendu à se dire que ce n’est peut-être pas un enseignant non qualifié qu’il va y avoir dans la classe, mais peut-être pas d’adulte du tout», déplore-t-elle.

Du côté des syndicats d’enseignants, on estime aussi que le portrait est «alarmant». «C’est préoccupant pour la qualité des services», affirme Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l’enseignement, qui craint que des orthopédagogues et autres professionnels soient appelés en renfort en classe, au détriment des élèves en difficulté qui ont besoin de leurs services.

Geneviève Sirois, professeure à la TÉLUQ, n’en revient pas de voir le réseau scolaire se heurter à un tel mur à quelques jours de la rentrée, alors que la situation était prévisible depuis des années.

«Sérieusement, c’est maintenant qu’on sait ça? C’est complètement fou», lance-t-elle.

Mme Sirois déplore l’absence de planification stratégique, qui aurait permis de s’attaquer au problème en amont, et de l’improvisation qui en découle.

L’instauration d’une prime de 12 000$, pour inciter les enseignants au bord de la retraite à demeurer en poste une année de plus, était une initiative mal ficelée et «risible», qui n’a pas donné les résultats escomptés, dit-elle. Le Devoir rapportait mercredi que seulement cinq enseignants à Montréal s’en sont prévalus.

«Le ministre tire partout alors qu’il n’a pas de portrait réel de la situation, de ses causes et de comment on va travailler pour la régler. Comme société, il faut se demander qu’est-ce qu’on veut pour nos enfants? On est rendu là», laisse tomber Mme Sirois.

Cette experte, qui s’intéresse depuis longtemps à la pénurie d’enseignants, ne voit pas de solution à court terme autre que d’embaucher des enseignants non légalement qualifiés.

Or le plaidoyer du ministre, qui a encore une fois mercredi lancé un appel aux enseignants retraités et aux diplômés, risque d’avoir peu d’échos parce que ceux qui étaient intéressés sont déjà dans les écoles, affirme Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement.

«Cette solution-là est épuisée», dit-il.

Il faut plutôt se tourner vers d’autres mesures, en cessant d’ouvrir de nouvelles classes, tant pour les élèves de maternelle 4 ans que pour ceux qui sont en difficulté, indique-t-il.

Québec devrait par ailleurs inciter toutes les universités à mettre en place des mesures pour permettre à leurs étudiants en enseignement de travailler dans les écoles, tout en complétant leur formation, ajoute-t-il.

De son côté, Geneviève Sirois rappelle qu’à plus long terme, Québec doit avant tout miser sur l’amélioration des conditions de travail des enseignants. «C’est évident que la solution passe par là», dit-elle.