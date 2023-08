Criminalité par arme à feu en baisse de près de 40%: Contre toutes attentes, «l’été chaud» n’est pas au rendez-vous

Bien que des balles aient sifflé à deux reprises dans la seule journée de lundi à Montréal, «l’été chaud» redouté par les forces de l’ordre ne semble pas se concrétiser: on a plutôt dénombré près de 40% moins de crimes par arme à feu et saisi trois fois plus d’armes.

«Pour le moment, c’est plus positif que ce à quoi tout le monde s’attendait», lance avec un enthousiasme prudent Simon-Luc Tanguay, commandant à la division du crime organisé de la police de Montréal.

Mais le policier d’expérience demeure sur ses gardes. Hier seulement, un jeune homme de 25 ans a été tué par balle dans Saint-Michel et le véhicule d’une petite famille a été pris pour cible par des tireurs dans Hochelaga.

Violence par armes à feu à Montréal en 2023 Meurtre Meurtre Tentative de meurtre Tentative de meurtre Décharge d’arme à feu Décharge d’arme à feu PHOTOS JOURNAL DE MONTRÉAL / AGENCE QMI Cette carte a été produite en fonction des événements couverts par les médias et des documents disponibles. Quelques événements comptabilisés dans les chiffres officiels fournis par le SPVM sont passés sous le radar et ne s'y retrouvent donc pas.

«On n’est jamais à l’abri d’une série d’événements qui viendrait nous scier les jambes et freiner la diminution qu’on observe, alors on demeure vigilants et on ne se réjouit pas trop vite», précise le commandant Tanguay.

Far West

Au printemps, de nombreux experts s’entendaient pour dire que tous les éléments étaient réunis pour que la métropole prenne des allures de Far West pendant la saison estivale. Mais alors que l’été tire à sa fin, force est d’admettre que la situation s’est grandement améliorée depuis l’hiver si l’on se fie aux statistiques [voir encadré].

On remarque en outre une diminution d’environ 40% de la criminalité par arme à feu en saison estivale en comparaison avec la moyenne pendant la même période en 2021 et 2022. Les policiers ont également connu du succès en ce qui a trait aux saisies d’armes, eux qui en ont retiré trois fois plus des rues pendant les mois de juin et juillet qu’à pareille date au cours des dernières années.

Le renseignement d’abord

S’il est difficile de cibler une action précise pour expliquer cet essoufflement, le commandant Tanguay croit que la mise en place d’une toute nouvelle façon de travailler a joué un rôle crucial.

Cette approche innovante, qu’on a baptisée les «collectifs» au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), consiste à créer de petits groupes de policiers qui travaillent d’abord et avant tout en fonction du renseignement fourni. L’idée est grandement inspirée de l’«intelligence-led policing», une philosophie implantée dans plusieurs corps policiers à travers le monde.

Cette méthode de travail a connu une popularité grandissante après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et a notamment mené à la création de la division du contre-terrorisme au sein de la police de New York. Elle a depuis été implantée dans de nombreux autres corps policiers et a permis de réduire considérablement les crimes violents.

Le coach de basketball

Essentiellement, les «collectifs» ont comme objectif de cibler des individus influents avec un potentiel de dangerosité élevé et de déployer tous les efforts nécessaires pour diminuer les tensions. Jusqu’à présent, elle semble porter ses fruits notamment grâce à son approche à 360 degrés.

«Certains vont se faire arrêter, mais pour d’autres, ça va passer par des rencontres psychosociales avec la famille, des amis, un ancien coach de basketball, etc., explique le commandant Tanguay. On va chercher à trouver la personne qui pourrait être le vecteur positif afin d’éviter que des coups de feu soient tirés. Si c’est pas la police, c’est correct, on va essayer de trouver la bonne personne pour l’individu.»

Cette nouvelle approche «personnalisée» cible principalement des jeunes, dont une proportion importante de mineurs.

Crimes par arme à feu de mai à juillet:

2021: 65

2022: 54

2023: 34

Source: SPVM, statistiques incluant les homicides, les tentatives de meurtre et les décharges d’arme à feu

Saisies d’armes en juin et juillet:

2021: 67

2022: 84

2023: 225

Source: SPVM