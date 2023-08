TREMBLAY-PROTEAU, Denise



De L'Assomption, le 13 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Denise Tremblay-Proteau, épouse de feu M. Jean-Guy Proteau.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Johanne (Daniel), André et Éric (Lisabelle), ses petits-enfants Charles-Alexandre, Jacob, Laurence, Clara et Marike, sa soeur Candide, ses frères Yvon (Rita), Jean-Guy, André (Andrée) et Jacques, ses belles-soeurs de la famille Proteau, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances, le dimanche 24 septembre 2023, de 13h à 16h30, auL'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoAu lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.