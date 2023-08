NORMAND, Pascale



À Montréal, le 12 août 2023, est décédée subitement à l'âge de 57 ans, Pascale Normand, fille de Paula Belzile (feu Gaston Normand).En plus de sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants Catherine (Jean-François), Samuel, sa soeur Marie-Josée, son frère André, ses neveux Jérémie (Alexandra), Simon (Valérie).Un merci particulier à René Leclerc (père des enfants) pour son support et implication suite au décès de Pascale.La famille accueillera parents et amis le vendredi 1er septembre de 16 h à 21 h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, Qc, H1M 3E3.