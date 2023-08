Demande de soutien

J’adore lire vos publications sans avoir jamais eu l’idée de vous écrire. Ce qui m’amène à oser le faire pour la première fois, c’est une lettre qui est parue hier, le 8 juin 2023, et dans laquelle une dame qui s’appelait Sarah vous narrait sa difficile expérience avec le cancer. Le titre de sa lettre était « Récit d’une expérience déterminante avec le cancer », sujet qui me touche au cœur et qui m’incite à vous exprimer l’objet de mon désir le plus sincère.

Cette lettre m’a profondément émue, d’autant plus que comme elle, moi aussi j’ai été diagnostiquée avec une leucémie myéloïde aiguë. Ce qui m’incite à voir un lien direct entre elle et moi. Je me demandais s’il serait possible de lui laisser mes coordonnées afin que nous puissions communiquer ensemble pour en discuter. J’ai la ferme conviction que le témoignage de son parcours me réconforterait beaucoup. Avec l’espoir de toucher votre cœur par ma demande, je vous joins mon numéro de téléphone.

Danny

Même si je comprends le bien-fondé de votre demande, je ne puis malheureusement y donner suite pour des raisons de sécurité. Mais vous pouvez obtenir ce genre de soutien à l’OQPAC (Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer) au 418 529-1425, ainsi qu’à la Fondation québécoise du cancer 514 527-2194.