Des Youtubeurs critiqués pour encourager à utiliser les banques alimentaires

De plus en plus de vidéos circulent sur YouTube et TikTok pour encourager des étudiants internationaux à obtenir des «produits alimentaires gratuits», ce qui suscite l’ire de certains Canadiens.

«Comment obtenir de la nourriture gratuite au Canada?» ou encore «Nourriture gratuite au Canada pour les étudiants», ce type de vidéos pullulent sur les réseaux sociaux.

«Très peu de gens au Canada savent qu'il est possible de demander des paniers-repas gratuits», est-il possible d’entendre dans une de ces vidéos partagée en juin dernier.

Reconnaissant que les étudiants étrangers peuvent aussi être confrontés à la hausse du coût de la vie, le Youtubeur avance qu’il est possible de trouver «de la nourriture gratuite» pendant cette période difficile.

«Dans cette vidéo, je vais récupérer un panier alimentaire gratuit et je vais vous montrer ce qu'il contient et comment vous pouvez le réclamer vous aussi», explique-t-il.

Après plusieurs critiques, le Youtubeur a mentionné n’avoir réclamé ce panier que deux fois depuis son arrivée au Canada, dont la seconde pour réaliser la vidéo.

«J'ai un travail et je peux donc me débrouiller seul pour faire mes courses. Si vous avez un emploi, je vous recommande d'acheter vos propres provisions», a-t-il écrit dans les commentaires.

Environ 808 000 étudiants étrangers – qui paient des frais de scolarité élevés - étaient inscrits au Canada à la fin de l’année 2022, selon les données d’Ottawa.