MASSE, Huguette



C'est avec regret et tristesse que nous vous annonçons le décès de Huguette Masse, à l'âge de 95 ans le samedi 19 août 2023 au CHSLD St-Jude de Laval. Elle était l'épouse en premières noces de feu Pierre Morin et en secondes noces de feu Robert Hersberger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean Pierre Morin (Manon Poudrier), Christian Philippe Morin (Johanne Fortin), Chantal Morin (Christian Désilets) et Nathalie Morin (Gilles Bossard); ses petits-enfants Maxime Poudrier Morin (Isabelle Pelletier), Katherine Poudrier Morin (Alexandre Bérard) et ses arrière-petits-enfants Tristan Poudrier Morin et Mia Poudrier Morin; ses frères Yves Masse (Michèle Cossette), feu Marcel Masse (Jacqueline Masse) et feu Pierre Masse et sa conjointe feu Pierrette Masse, ainsi que tous les neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le vendredi 25 août 2023 de 15h à 17h ainsi que de 19h à 21h au3555 METCALFERAWDON, QC J0K 1S0Le samedi 26 août 2023 le salon sera ouvert dès 9h30 et la liturgie sera célébrée à 10h, suivie du service qui aura lieu à 11h au cimetière de Rawdon, Marie­Reine-du-Monde et Saint Patrick's situé au coin de la 7e avenue et du chemin du Lac Morgan.En guise de témoignage de sympathie, la famille apprécierait un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.https://www.pratiquesoptimalesavc.ca