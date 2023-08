JASMIN, Hélène

(née Labelle)



Ce 5 août 2023 s'est éteinte Hélène Jasmin née Labelle, de Ville St-Laurent à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son tendre époux André Jasmin, ses enfants Christiane, Anne-Marie (Benoit), Karina (Sylvain) et Jean-Philippe (Rose-Marie), ses petits-enfants, Louys-André, Jérémi, Stéphanie, Julien, Sébastien, Yannick et Raphaël, ainsi que trois arrière-petits-enfants; son frère André ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Nous t'aimons gros Mamie.Nous t'aimons tant petite Maman d'Amour.Mon tendre amour de jeunesse je t'aimerai toujours.C'est avec tristesse que nous t'avons accompagnée jusqu'à ton dernier sommeil. Nous conservons ton souvenir gravé dans nos coeurs. Dévouée, aimante, protectrice, rigoureuse et rassembleuse. Tu as pris cause pour l'environnement, tu as découvert notre grand Québec, tu y as pêché. Tu as voyagé vers d'autres continents, tu as partagé ta passion et tes connaissances à la Pépinière Jasmin auprès de ton époux. Tu n'as jamais ménagé tes efforts. Le temps est venu de te reposer.La famille recevra vos condoléances le mercredi 30 août 2023 de 10h à 11h, suivi d'une cérémonie religieuse à 11h à l'église Saint-Sixte, Montréal.La famille remercie toutes personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur pour leur accompagnement et gentillesse.