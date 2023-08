MÉNARD, Claude



Le 15 août 2023 est décédé M. Claude Ménard à l'âge de 69 ans.Outre son épouse, Anneke van Vliet, il laisse dans le deuil ses enfants Mylène (Scott), Karine (Nicolas), Benoit (Joëlle), Kevin (Joanie) et Steve, ses petits-enfants Marianne, Émile, Mélodie, Stella et Charline, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents, amis et collègues.La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'hôpital Charles-Lemoyne, particulièrement Isabelle.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois ou à la résidence Florentine Dansereau.La famille vous accueillera à la4 RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESle vendredi 1er septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 2 septembre à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées samedi à l'église St-François-Xavier de Verchères à 11h. L'inhumation suivra au cimetière de Verchères.S. JACQUES ET FILS INC.VERCHÈRES / 450-583-3511