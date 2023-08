Harry Styles, Cillian Murphy, et bien plus: faites-vous bercer par vos vedettes préférées

Si vous êtes un habitué des nuits blanches, ou si vous avez simplement de la difficulté à trouver le sommeil, découvrez quelles voix bien connues de vos acteurs préférés vous conduiront vers des nuits plus paisibles.

Avec des applications comme Calm, Audible, ou même YouTube, nul besoin de laisser le téléviseur en marche pour s’endormir. Plusieurs acteurs de renom ont prêté leur voix à ces plateformes, soit sous la forme de livres audio, de séances de méditation, ou encore à travers de courtes histoires destinées à vous aider à vous endormir.

En train avec Cillian Murphy

Si les films mettant en vedette Cillian Murphy peuvent vous garder en haleine pendant des heures, sa voix aux sonorités irlandaises peut être un aller simple vers le pays des rêves.

Via l’application Calm, la tête d’affiche du film Oppenheimer vous propose une balade en train à travers son Irlande natale. De sa voix grave et monotone, Cillian Murphy décrit les paysages qui forment le cœur de son pays, le majestueux train fictif sur lequel il se trouve ainsi que les passagers qui sont à bord. D’une durée d’environ 30 minutes, ce voyage en locomotive vous amènera au lendemain matin sans turbulences.

Rêvez avec Harry Styles

Le chanteur et acteur anglais Harry Styles peut aussi bien vous faire danser que vous endormir.

Également sur Calm, son monologue d’une quarantaine de minutes, accompagné d’une méditative mélodie, vous transportera paisiblement hors de votre corps. Dream with me vous conduit sur un cours d’eau calme et relaxant pendant qu’Harry Styles dessine doucement les sons et les paysages avec son accent britannique.

Laissez Matthew McConaughey vous émerveiller

Outre pour ses films à succès, l’acteur à l’accent du sud des États-Unis, Matthew McConaughey, est également connu pour ses réflexions philosophiques sur le monde qui nous entoure.

À travers Wonder, disponible sur Calm, le Texan met à profit sa basse voix pendant une demi-heure pour discuter de l’infinitude du cosmos, du mouvement des planètes dans l’Univers et autres sujets du genre à caractère méditatif.

Le Magicien d’Oz raconté par Anne Hathaway

L’actrice américaine Anne Hathaway est une professionnelle des comédies romantiques légères et n’a aucune difficulté à transporter cettedite légèreté de l’écran à l’audio.

Sa lecture complète du livre Le Magicien d’Oz, tel qu’écrit par Lyman Frank Baum, ne fera que vous faire voyager vers un royaume imaginaire se trouvant non loin de celui des rêves. Disponible sur l’application Audible, cette reprise du classique des années 1900 par Anne Hathaway est d’une durée de presque quatre heures; de quoi vous faire sombrer dans un sommeil profond plus d’une fois.

La féérie des Fêtes avec Kate Winslet

Avec son magnifique accent britannique, Kate Winslet, qui incarnait Rose dans le film Titanic, puise dans les classiques jeunesse pour narrer une histoire de Noël qui met en vedette Thomas le petit train.

Une histoire légère, tant pour les adultes que pour les plus jeunes, qui s’étend sur une trentaine de minutes et qui concentrera vos pensées sur autre chose que le stress du quotidien. Vous aurez accès à la voix de Kate Winslet via l’application Calm.

Au sommet du monde avec Idris Elba

L’imposant acteur londonien Idris Elba est tout sauf intimidant lorsqu’il vous amène en promenade dans le Lesotho, un petit pays dans les montagnes du sud de l’Afrique.

D’un ton de voix posé, accompagné d’un sublime accent anglais, celui qu’on a l’habitude de voir dans des films plus mouvementés vous décrira les paysages de ce pays, l’un des plus en altitude au monde. Kingdom of the Sky s’écoute sur Calm en une petite demi-heure, mais il y a fort à parier que vous dormirez paisiblement après une dizaine de minutes.