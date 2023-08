Pénurie de main-d'oeuvre: une entreprise achète une île privée pour ses employés

Les propriétaires d’une entreprise informatique de Laval viennent de poser un geste qu’on voit rarement dans le monde des affaires: ils ont acheté une île dans les Laurentides pour l’offrir à leurs employés.

«Il y a quelque chose de magique autour d’une île, c’est l’aventure», souligne Sylvain Dion, président de Mon Technicien, une firme spécialisée en soutien informatique et en cybersécurité fondée il y a 22 ans.

Photo fournie par Mon Technicien

La petite île, située à environ deux heures de route de Montréal, passé Mont-Tremblant, comprend un charmant chalet qui peut accueillir jusqu’à huit personnes.

On peut s’y rendre en pédalo, en canot, en ski de fond ou en raquette. Le chalet est équipé de panneaux solaires pour l’alimentation électrique et d’un poêle à bois.

«Il n’y aura pas d’écran géant, c’est vraiment un chalet pour déconnecter», lance M. Dion, qui préfère taire le prix de l’achat.

LinkedIn

«Rémunération flexible»

Pour lui, offrir aux salariés l’accès gratuit à une île privée est une façon de les récompenser et de les garder dans un contexte de rareté de main-d’oeuvre. Mon Technicien offre déjà une «rémunération flexible» qui permet aux employés, appelés «joueurs», de choisir ce qu’ils préconisent entre un salaire plus élevé, davantage de vacances ou de plus grandes contributions REER.

L’occasion d’acquérir l’île s’est présentée lorsqu’un couple que connaissait Sylvain Dion lui a fait part de son intention de vendre la propriété, il y a un an et demi.

«Au bureau, on a une mentalité de mutualisation des biens», affirme M. Dion, en notant que l’entreprise offre à sa trentaine de salariés un abonnement à la plateforme québécoise Partage Club, qui permet d’emprunter et de prêter des objets.

Photo fournie par Mon Technicien

Chalets trop souvent vides

Au Québec, les chalets privés sont souvent très peu utilisés dans une année, fait remarquer M. Dion. «Pour moi, ça n’a pas de sens», dit-il.

Chaque employé qui le souhaite pourra réserver l’île jusqu’à cinq semaines par année. Des collègues pourront également s’y rendre ensemble pour travailler ou tenir des réunions.

«On en a débattu longtemps, mes associés et moi: est-ce que c’est une idée loufoque? Est-ce que les employés vont vraiment en profiter? Tout le monde va dire "c’est cool" au début, mais est-ce qu’ils vont y aller? Mais bon, après seulement quelques jours, on a déjà trois personnes qui ont "booké", alors ça commence très bien. Je pense que ce qu’on doit faire, c’est de les amener sur l’île par petits groupes pour qu’ils s’acclimatent», raconte Sylvain Dion.

Relativement nouvelle, la tendance du «chalet d’entreprise» semble là pour rester. En 2021, l’entreprise de logiciels montréalaise Médiaclip avait acheté un chalet en Mauricie pour ses employés. Et l’agence numérique Rablab est en train de finaliser la construction de son propre chalet pour offrir à ses salariés «la possibilité de se ressourcer en pleine nature tout en poursuivant leurs tâches quotidiennes».