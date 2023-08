Joe Biden et Donald Trump: le match revanche entre la momie et l’enragé

L’élection présidentielle américaine prendra beaucoup de place dans l’actualité des prochains mois. Elle en prendra d’autant plus qu’elle se présente pour l’instant comme un match revanche entre Joe Biden et Donald Trump.

Il est difficile de ne pas y voir une métaphore de la décadence américaine.

Joe Biden se présente à nous à la manière d’une momie brejnévienne. L’homme n’a manifestement plus toute sa tête, et s’il n’est peut-être pas encore sénile, il en donne toutefois sérieusement l’impression.

On comprend qu’il n’est plus vraiment aux commandes de l’État, même si le théâtre médiatique américain cherche à nous faire croire le contraire.

Décadence

On y verra une forme d’hypocrisie politique de classe mondiale. Tous font semblant de croire à ce mensonge politique, et qui nomme le mensonge est accusé de complotisme.

On se demandera pourtant avec raison qui gouverne vraiment les États-Unis aujourd’hui. Joe Biden est-il vraiment autre chose qu’un pantin, dans les circonstances?

Il y a quelque chose de pourri aujourd’hui dans la République américaine.

Donald Trump n’a pas les mêmes problèmes.

Si l’homme a toute sa tête, on peut se demander méchamment s’il a toute sa raison.

On a quelquefois l’impression d’être devant une version américaine du général Tapioca dans Tintin, mêlé d’un peu de Pepe, l’enfant tyrannique d’Astérix en Hispanie. Il s’est enfermé, depuis 2020, dans le récit de sa victoire confisquée.

Peut-être parce que son ego démesuré est tout simplement incapable d’accepter la possibilité de la défaite?

Peut-être parce qu’il se croit vraiment victime d’une tricherie électorale?

Peut-être parce qu’il s’est dit qu’il ne pourrait demeurer le leader de l’insurrection américaine que s’il contestait les résultats électoraux qui lui étaient défavorables, dans un pays qui croit de moins en moins dans son système politique?

Les hypothèses sont nombreuses, toutes sont désastreuses, et les États-Unis en souffrent.

Un fait ressort pourtant: malgré sa conduite, l’enragé Donald Trump se maintient, il progresse même dans les sondages et il demeure le leader du camp républicain. Il n’est pas interdit de penser qu’il puisse l’emporter en 2024.

On peut bien, de notre côté de la frontière, s’en désoler en chouinant, en répétant que Donald Trump est très méchant. Trop souvent, le commentaire politique le concernant prend la forme d’une déploration impuissante.

Cela ne devrait pas nous dispenser de chercher à comprendre les ressorts de cette adhésion.

Révolte

Et on n’y parviendra pas en refusant l’hypothèse que les États-Unis, aujourd’hui, ont réactivé le mythe de la guerre civile, et sont à ce point divisés qu’ils ne forment plus vraiment une nation, et que même leur empire est chambranlant.

Surtout, Trump est devenu le symbole d’une insurrection d’une partie importante du pays contre ses élites politiques, et plus encore, économiques et médiatiques. Ses ennuis judiciaires le renforcent paradoxalement: il les présente comme autant de symptômes de l’acharnement dont il serait l’objet.

Qu’il soit un bien mauvais porte-parole de cette révolte importe peu.

Il incarne aujourd’hui, pour ses soutiens, une révolte américaine.